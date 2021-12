Schönberg

Handys dienen nicht nur der Kommunikation, sie können auch bei der Verbrecherjagd helfen. In Schönberg gelang der Polizei am Dienstagabend die schnelle Festnahme eines mutmaßlichen Einbrechers, nachdem dieser auf seiner Flucht zu Fuß quer durch Schönberg von einem Mann verfolgt wurde, der ihn auf frischer Tat ertappt hatte. Der Clou: Der Verfolger gab über sein Handy ständige Standortmeldungen an die Polizei weiter.

Widerrechtlich war der Tatverdächtige zuvor offenbar in eine Garage in Schönberg eingedrungen. Der 29-jährige Geschädigte bemerkte den Mann gegen 22.40 Uhr im Bereich der Garage seines Grundstückes in der Straße Rauhbank. Als der Täter den jungen Mann sah, flüchtete dieser. Der Geschädigte informierte die Polizei, die über die Leitstelle sofort mehrere Einsatzkräfte der Polizeistationen Lütjenburg und Schönberg sowie Kräfte vom 4. Polizeirevier Kiel und vom Polizeibezirksrevier Kiel entsandte.

Tatverdächtiger stark alkoholisiert

Aufgrund der Standortmitteilungen des Verfolgers konnten die Einsatzkräfte aus Schönberg den 19-jährigen, laut Polizeiangaben „stark alkoholisierten Tatverdächtigen“ im Rahmen der schnell eingeleiteten Fahndung in der Straße Eichkampredder vorläufig festnehmen. „Wir appellieren daher, bei verdächtigen Beobachtungen umgehend die Polizei über 110 zu informieren“, erklärte die Polizeidirektion Kiel.

Einbruchwerkzeug habe der Täter nicht mit sich geführt, so die Polizei. Allerdings seien bei ihm Betäubungsmittel in geringer Menge aufgefunden worden. Der bereits polizeibekannte Mann wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ihn erwartet ein Gerichtsverfahren wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall und wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.