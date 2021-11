Schönberg

Der Schönberger Seniorenbeirat legt den Finger in die Wunde. Die Mitglieder waren, teils mit Rollator, im Ortsgebiet unterwegs und haben die Gehwege unter die Lupe genommen. Vor allem wassergebundene Weg im Ort erweisen sich als ungeeignet für Ältere. Aber auch auf Bürgersteigen gibt es Stolperfallen durch die Pflasterung und viel zu wenig Platz, so das Ergebnis der gezielten Ortsbegehung. Auch mangelt es demnach an abgesenkten Bordsteinen und Bänken. Die Ortspolitiker wollen nun handeln.

Senioren belegen Mängel an Gehwegen in Schönberg mit Fotos

Senioren haben es vor allem auf wassergebundenen Wegen im Ort schwer – erst recht, wenn sie auf einen Rollator oder eine Begleitperson angewiesen sind. Viele Wege sind zu schmal, um zu zweit nebeneinander zu gehen. „Wenn ein Weg mal zwei Meter breit war, ist er inzwischen meistens so zugewachsen, dass nur ein 30 Zentimeter breiter Trampelpfad übrig geblieben ist“, erklärt Bernd Carstensen, Vorsitzender des Seniorenbeirates. Den Beweis liefert er mit vielen Bildern, die das Ergebnis der Begehung dokumentieren.

Ein Beispiel ist der sogenannte Gartenweg zwischen dem Baugebiet Lamp’sche Koppel und der Harderkoppel. Dort weist sogar ein Hinweisschild den Weg als kombinierten Fuß- und Radweg aus. „Wenn da noch ein Radfahrer entgegenkommt, bleibt nur der Sprung in die Hecke“, berichtet Carstensen.

Ein Seniorenbeirat mit Gewicht Der Schönberger Seniorenbeirat ist Mitglied im Landesseniorenbeirat. Die Interessenvertretung der Älteren Mitbürger in Regie von Bernd Carstensen setzt sich für die Verbesserung der Rahmenbedingungen ihrer Klientel ein. Über ein Drittel der Einwohner in Schönberg gehören dazu. Der Beirat berät die kommunalpolitischen Gremien bei seniorenrelevanten Entscheidungen und wird für drei Jahre gewählt. Im Frühsommer 2022 steht die Neuwahl des Schönberger Beirates an. Seit Jahren kämpft Carstensen für die Einrichtung eines Seniorenbeirates auf Kreisebene.

Ähnlich verhält es sich mit dem Weg entlang der Bahnschienen von der Haljalastraße aus. Dort stießen die Testpersonen sogar auf das Phänomen der „Probsteier Landgewinnung“, wie Carstensen sagt. An vielen Grundstücksgrenzen ragen die Hecken soweit in den Weg hinein, dass nicht mehr viel Platz zum Gehen bleibt. Konflikte zwischen Radfahrern und Fußgängern bleiben da nicht aus, so Carstensen.

Senioren wünschen sich abgesenkte Borde und Bänke

Auch die gepflasterten Bürgersteige haben seiner Beobachtung nach Mängel, die den Senioren den Alltag erschweren. So sei es besonders unfallträchtig, wenn verschiedene Pflasterungen, wie vor dem Fitnessstudio in der Bahnhofstraße, aufeinandertreffen. „Die Räder der Rollatoren werden regelrecht eingeklemmt“, erklärt Carstensen. Man habe gehofft, dass mit der Sanierung der Gehwege und der Verlegung des neuen Rotsteinpflasters, wie derzeit vielerorts erfolgt, mehr Borde abgesenkt würden.

Aber leider seien die neuen Bordsteine fast noch höher als die bisherigen. Die Senioren hätten erhebliche Schwierigkeiten, mit dem Rollator dort die Straßen zu überqueren, so Carstensen. Auch würden sich die Senioren an verschiedenen Punkten – wie etwa dem Weg am Swinsmarkt – eine Bank wünschen.

Die Ortspolitiker reagieren nun. Die Mitglieder des Bauausschusses sprachen sich einstimmig dafür aus, ein Fachbüro damit zu beauftragen, eine Prioritätenliste für die Sanierung der Wege zu erstellen. Auf Antrag der CDU-Fraktion sollen auch die Wege außerorts in den touristischen Bereichen der Gemeinde Schönberg untersucht werden. Für kurzfristige Maßnahmen solle der Bauhof beauftragt werden, so der Ausschuss-Vorsitzende Peter Ehlers. Er bedankte sich ausdrücklich beim Seniorenbeirat für die Initiative: „Es ist gut, auf solche Dinge hingewiesen zu werden, wo man als Fachausschuss sonst betriebsblind wird.“