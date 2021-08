Bunte Segel, Sommerwetter, beste Windbedingungen und Atmosphäre zum Chillen – das war die Mischung, die Besucher und Akteure an vier Tage am Schönberger Strand erlebten. Die ersten Deutschen Wingfoiling-Meisterschaften, verbunden mit einem musikalischen Bühnenprogramm kamen beim Publikum gut an.