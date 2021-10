Schönberg

Eigentlich ist es ein reines Kunstprojekt. Eine Art Ausstellung der Ostsee: wie sie aussieht, wie sie klingt. Doch für Kahu Sungho (36), Student der Universität der Künste in Berlin, ist seine Masterarbeit, für die er Plastikmüll aus dem Meer zu Schallplatten presst, auch ein Mahnmal gegen Umweltfrevel. „Ich bin kein Ökologe und kein Wissenschaftler. Aber ich bin Künstler und kann mit meinen Mitteln auf das Problem aufmerksam machen“, erzählt der 36-Jährige am Schönberger Strand.

Dorthin hat es ihn verschlagen, nachdem er mit dem Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel Kontakt aufgenommen hatte. „Ich habe gefragt, an welchen Kieler Stränden besonders viel Müll zu finden ist.“ Schönberg also. Doch Haku Sungho ist etwas enttäuscht, aber irgendwie auch erleichtert. „Der Schönberger Strand ist bisher der sauberste von allen, die ich gesehen habe“, staunt er. In seiner Heimat Japan sei das oft anders, sagt er. Die ganze Ostsee hingegen: „Very clean, very clean!“

Von der Schönberger Seebrücke bis zu den Fischerhütten findet er nur wenige größere Plastikteilchen aus Hart-Polyethylen (HDPE), dem Material, das er zum Schmelzen für seine Schallplatten-Rohlinge braucht. Verlorene Sandförmchen sind dabei, teilweise kaputt, bunte Plastikreste von irgendwas. „Überall liegen diese winzigen Teilchen herum. Niemand sieht sie, aber ich habe einen Blick dafür“, verrät Haku Sungho. Mit einer großen Pinzette pult er mikroskopisch kleine Müllreste in bunten Farben aus Sand und Seetang.

Später füllt sich sein Beutel. „Colourful“, freut sich der Kunststudent. Und so sehen seine gepressten Platten am Ende auch aus: bunt gesprenkelt, statt schwarz wie das übliche Vinyl. Damit aus Meeresmüll echte Schallplatten-Rohlinge werden, braucht es nach Angaben von Haku nicht viel. Ein handelsüblicher Backofen in der Kunst-Werkstatt einer Kommilitonin tut es. Wie eine Pizza schiebt er die Teilchen auf einem Blech bei etwa 115 bis 135 Grad in den Ofen. Nur, dass der Duft deutlich weniger appetitanregend ist. „Es riecht etwas chemisch“, sagt Haku. Toxisch sei das allerdings nicht.

Zwischendurch wird die Masse immer wieder kräftig durchgeknetet und gewalzt. Zum Schluss kommt die Presse und dann die Feinarbeit: ein Loch in die Mitte bohren, unerwünschte Löcher ausbessern, schleifen. Fertig ist der Rohling. In einer Schallplattenfabrik wird anschließend der Ton drauf geschnitten. „Ich arbeite als Musiker und Künstler. Dieses Projekt verbindet den Sound des Meeres mit Dingen, die ich am Meer finde. Das fasziniert mich“, erklärt Haku Sungho die Idee für seine Masterarbeit.

Da das Budget begrenzt ist, konzentriert sich der Kunststudent aus Berlin zunächst auf Strände an der nahe gelegenen Ostsee. Etwa 300 bis 500 Gramm Plastikmüll sammelt er für eine Schallplatte, die am Ende genau das Meeresrauschen von dem Strand abspielen soll, wo Haku Sungho den Müll gefunden hat. Doch Haku schmiedet bereits weitere Pläne. Wenn es die Lebensumstände zulassen, möchte er aus der Masterarbeit irgendwann ein weltweites Kunstprojekt machen. „Viele Menschen haben von der Vermüllung unserer Meere gehört, aber sie haben das Ausmaß des Problems nie wirklich gesehen.“

Zunächst jedoch: die Ostsee. Eine der nächsten Stationen soll Lübeck sein. Auf Rügen hat sich Haku bereits umgeschaut. Immer mit im Gepäck: seine technische Ausrüstung mit Puschel-Mikrofon und Tablet. Denn die Ostsee speichert der Kunststudent nicht nur auf Rohlingen in seinem Ofen ein, sondern auch als Audio- und Video-Datei. Damit das ganze Projekt publikumswirksam ist, plant Haku bereits eine Ausstellung in Berlin. Dort wird das Meeresrauschen zum Sound des Abends, wenn Wellen über eine Leinwand rauschen und er die Platten auflegt. Kein übliches Vinyl in Schwarz, sondern ein kunterbunter Tonträger aus dem Backofen. Colourful!