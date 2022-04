Schönberger Strand

Sie rumpeln wieder auf den Schienen, bimmeln hin und wieder und entführen die Fahrgäste in vergangene Zeiten des Personennahverkehrs: historische Straßenbahnen. Der Verein Verkehrsamateure und Museumsbahn (VVM) hat zum Saisonauftakt am Museumsbahnhof Schönberger Strand eine Hamburger Straßenbahn von 1937 auf die Schiene gestellt. Erste Fahrgäste genossen am Sonntag die Fahrt auf Lederbänken und mit Holzfußboden.

So wie Familie Melzer aus Braunschweig, die zum Osterbesuch bei Oma und Opa an der Ostsee ist. „Ich bin Kieler Braunschweiger“, erzählt Vater Dennis. „Als Kind bin ich noch mit der Linie 4 gefahren.“ Die ausrangierten Straßenbahnwaggons seien nach dem Aus in Kiel in Braunschweig weitergefahren, so der Familienvater. „In Braunschweig ist die Straßenbahn noch heute Hauptverkehrsmittel.“ Die Fahrt mit der historischen Straßenbahn erinnere ihn an seine Kindheit.

In Schönberg fährt die Straßenbahn von 1937

Im Fahrstand sitzt Jungfahrer Aron Hedwig und dreht an der Kurbel. Rechtsherum: vorwärts. Linksherum: bremsen. An einem großen Rad stellt er bei einem Halt die Bremsen fest. Das Straßenbahnfieber hat den 18-jährigen Hamburger gepackt, als er durch Zufall beim Vorbeifahren einen alten Triebwagen aus seiner Heimatstadt entdeckte. „Mit dem bin ich als Kind gefahren. Da bin ich in den Verein eingetreten und habe das Straßenbahnfahren gelernt.“

Von dem Hamburger Triebwagen von 1937 gab es nur fünf Stück, erzählt Michael-Werner Kleinhans: „Im Krieg sind drei zerstört worden, die anderen beiden wurden zusammengeflickt und waren noch bis 1967 im Einsatz.“ Dieser sei das letzte Exemplar. Der 72-jährige Kleinhans führt durch das Depot mit seinen 33 historische Straßenbahnen. Hier steht auch ein Triebwagen der Kieler Linie 4.

Michael-Werner Kleinhans ist nicht nur Fahrer historischer Straßenbahnen – er führt auch mit viel technischem Wissen und manch einer Anekdote durchs Straßenbahndepot. Quelle: Signe Hoppe

Straßenbahnmuseum erzählt Geschichte

Viele Straßenbahnen seien sogenannte Zweirichter – es gab auf der hinteren Plattform einen zweiten Fahrstand. So konnte die Fahrtrichtung in Zeiten ohne Schienen-Endschleifen schnell gewechselt werden. Nur wenn Beiwagen gezogen wurden, sei es kompliziert geworden, so Kleinhans. Dann musste an der Endhaltestelle umgekuppelt werden.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bis in die 1960er Jahre hinein seien Straßenbahnen mit zwei Leuten gefahren, berichtet Kleinhans. Ein Fahrer, ein Schaffner. „Es gab keine Vorrichtung beim Fahrer für Fahrkarten und Kasse.“ Im Kieler Triebwagen ist noch der Schaffnerstand zu sehen. Später seien diese häufig herausgerissen worden, um einen weiteren Sitzplatz zu erhalten.

An einem „vierachsigen Einrichtungs-Großraumwagen mit Fahrgastfluß und festem Schaffnerplatz“ aus den 1950er Jahren gibt es am Ende einen gelben Briefkasten. „Wenn man damals in Hamburg über Tag oder abends Post loswerden wollte, ist man zur Haltestelle gegangen, hat gewartet, bis die Straßenbahn vorbei kam und hat den Brief dahinten eingeworfen“, sagt Kleinhans. Kam die Straßenbahn am Hauptpostamt vorbei, sei jemand herausgesprungen und habe den Briefkasten geleert. „Das war damals eine ganz tolle Sache.“ Mit Einstellung der Postbeförderung 1958 war dann Schluss: Die Briefkästen wurden verschlossen, rot übergestrichen oder ausgebaut.