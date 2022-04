Schönkirchen: Autofahrerin erlitt medizinischen Notfall

Schönkirchen

Im Heikendorfer Weg in Schönkirchen hat sich eine Autofahrerin am Freitagmorgen auffällig verhalten. Eine Zeugin beobachtete das gegen 9.10 Uhr, brachte die Fahrerin im Ford Focus zum Stoppen und rief die Polizei.

Die 30 Jahre alte Fahrerin hatte einen medizinischen Notfall erlitten. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Doch damit nicht genug: Die Beamten entdeckten an dem Ford einen frischen Unfallschaden. Die Spuren zogen sich über die ganze rechte Seite des Autos. An einen Unfall konnte sich die Fahrerin nicht erinnern. Bei ihrer Abfahrt in Schilksee seien die Schäden noch nicht da gewesen. Auch zu ihrer zurückgelegten Strecke konnte sie keine Angaben machen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die auf der mutmaßlichen Strecke von Schilksee bis Schönkirchen eine Kollision beobachtet oder eventuell einen Unfallschaden am eigenen Fahrzeug entdeckt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Schwentinental über die Telefonnummer 04307/82360 entgegen.