Schönkirchen

Im neuen Gewerbegebiet Söhren V könnte es in absehbarer Zeit hoch hergehen – nicht nur, was das Thema Arbeiten angeht. Auf einem 9500 Quadratmeter großen Grundstück soll ein absolutes Novum für Schönkirchen entstehen: ein Veranstaltungszentrum beträchtlicher Größe mit zwei Sälen (für bis zu 800 oder 300 Gästen). Hinzu kommt ein kleines Hotel mit 14 Zimmern.

Mit Details zu dem Projekt hält sich Bürgermeister Gerd Radisch zwar noch zurück, weil der Grundstück-Kaufvertrag noch nicht beurkundet sei. Trotzdem ist die Vorfreude dann doch größer als seine Bedenken. „Das gibt ein richtig großes Ding für Schönkirchen“, verrät Radisch vor Ort.

Räumlichkeiten für Konzerte, Feste oder Tagungen

Schließlich biete das Zentrum diverse Nutzungsmöglichkeiten, von denen nicht nur Bürger, sondern auch die anderen 21 Firmen des Gewerbegebietes profitieren könnten. So stünden die Räumlichkeiten nicht nur für Konzerte oder private Feiern zur Verfügung, sondern auch für Weiterbildungen. Zum Raumkonzept gehöre ein Tagungsbereich, der für Kongresse, Seminare oder Workshops zur Verfügung stehe.

Die Lage des Veranstaltungszentrums sei nahezu ideal: verkehrstechnisch zwar bestens angebunden, trotzdem weit genug weg von Wohngebieten, um Bürger durch Lärm stören zu können. Weitere Einzelheiten zum Konzept des Zentrums würden in ein paar Wochen mitgeteilt. „Wenn so weit alles in trockenen Tüchern ist“, sagt Radisch.

Weit ab von Wohnhäusern soll Schönkirchens neues Veranstaltungszentrum liegen – etwa in Höhe der linken oberen Bildhälfte neben der Erschließungsstraße Pahlblöken. Quelle: Ulf Dahl

B-Planänderung beschert Gemeinde weitere Gewerbeflächen

Die Gemeinde hat inzwischen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für das Projekt geschaffen. Die Gemeindevertretung beschloss als Satzung die entsprechende Änderung des B-Plans 44, damit ist der Weg frei für den Investor, dort sein Veranstaltungszentrum zu errichten.

Die B-Plan-Änderung beinhaltet einen weiteren positiven Aspekt für die Gemeinde: Durch eine Nutzungsänderung „gewinnt“ Schönkirchen 8300 Quadratmeter Gewerbefläche hinzu, die eigentlich als Kleingartengelände „Auenland“ dienen sollten. Grund: Im Zuge des Rewe-Neubaus (Pahlblöken) mussten Kleingärten weichen.

Keiner wollte die Kleingärten nutzen

Doch erstaunlicherweise fand sich selbst nach Ablauf eines Jahres offenbar niemand, der die von der Gemeinde ausgewiesenen Ersatzflächen im „Auenland“ als Kleingarten nutzen wollte. „Das bedeutete natürlich auch, dass wir die 250 000 Euro zur Erschließung des Kleingartengeländes letztlich vergeblich investiert hatten“, erklärt Radisch.

Doch letztlich profitierte Schönkirchen davon. Durch die B-Plan-Änderung wurde das Areal wieder zu Gewinn bringenden Gewerbeflächen, für die sich laut Bürgermeister bereits zwei Käufer fanden: ein Tiefbauunternehmen sowie ein Zeitschriftenverlag. In ein paar Wochen beginnen die Erschließungsarbeiten, um die Grundstücke bis spätestens März 2022 baureif zu machen.

Gemeinde erhofft sich 500 zusätzliche Arbeitsplätze

Insgesamt zeigt sich Radisch mit der Vermarktung der Flächen im neuen Gewerbegebiet mehr als zufrieden. Sämtliche Grundstücke seien an insgesamt 21 Unternehmen verkauft worden. Das bedeute auch einen Zuwachs von 500 Arbeitsplätzen. Trotz aller Freude über das Plus an Arbeitsplätzen stelle dies die Gemeinde vor ein Problem: „Viele der Menschen, die hier arbeiten, werden auch in Schönkirchen leben wollen. Dafür müssen jetzt absehbar viele neue Wohnungen geschaffen werden, für die wir aber noch keinen Standort gefunden haben.“