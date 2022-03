Schönkirchen

Die Chemieräume sind in die Jahre gekommen, die Klassenräume häufig zu klein, die Zimmer in der Förderschule ungünstig gelegen. Das Schulzentrum im Augustental ist in die Jahre gekommen. Lange diskutierten Politiker und Schulleitung über eine Neugestaltung. In den Sommerferien soll es nun endlich losgehen.

In drei Bauabschnitten soll das Schulzentrum „auf links gedreht werden“, wie Bürgermeister Gerd Radisch sagt. Für die Schüler steht eine komplette Neusortierung bevor. Die Fachräume der Gemeinschaftsschule bekommen einen Neubau, das Förderzentrum zieht in den Trakt der jetzigen Fachräume, ein größeres Lehrerzimmer entsteht im aktuellen Förderzentrum und die Grundschule soll vergrößert werden. Kosten: Rund 13,5 Millionen Euro. „Zumindest bei heutigen Baustoffpreisen.“, scherzt Bürgermeister Gerd Radisch.

Sommerferien: Als erstes wird neuer Nawi-Trakt gebaut

In den Sommerferien soll mit einem Anbau für die Fachräume begonnen werden. Architekt Peter Petersen von der Firma Hochfeldt und Partner plant einen weißen rechteckigen Bau rechts neben dem Haupteingang. Der rote Stein des Hauptgebäudes wird dann zum großen Teil verdeckt werden. „Wir wollen uns ganz bewusst von dem Bestand absetzen. Die Schule ist ja in allen möglichen Stilen gebaut worden“, erklärt Peter Petersen. Ein neues Gebäude sei notwendig, weil das jetzige unter Bestandsschutz steht. „Da hätten wir nicht viel verändern können“, erklärt Peter Petersen.

Drei Stockwerke mit sechs Fachräumen soll das neue Gebäude bekommen. Unten naturwissenschaftliche Räume, oben Kunst und Textil. Neben den Treppen verbindet auch ein Fahrstuhl die Stockwerke. „Wir wollen hier für Barrierefreiheit sorgen“, sagt Peter Petersen.

Schulleiterin Solveig Märzhäuser wirkt erleichtert. „Die alten Räume sind lange nicht mehr auf dem aktuellen Stand“, sagt sie. Beim Betreten der Räume wird sofort klar, dass hier etwas getan werden muss. Die Räume stammen aus den 80er Jahren und sind noch genauso eingerichtet. Die Tische sind fest im Boden verankert. Die Technik ist alt. Das Periodensystem an der Wand nicht mehr aktuell.

Der Nawi-Trakt ist schon lange nicht mehr auf dem neuesten Stand, sagen Architekt Peter Petersen und Schulleiterin Solveig Märzhäuser. Quelle: Jorid Behn

Das wird bald Geschichte sein. „Im neuen Trakt sollen in den Räumen die Gasleitungen von oben an die Tische kommen“, erklärt die Schulleiterin. Die Tische würden in den neuen Räumen frei beweglich sein. „Dann können sie auch mal für eine Gruppenarbeit verschoben werden“, sagt Solveig Märzhäuser. Ein Jahr plant das Architekturbüro für den Anbau. Kosten: 3.860.000 Euro.

Schule im Augustental: 2023 folgt neues Förderzentrum

Läuft alles nach Plan, wird 2023 ein neues Förderzentrum geschaffen. Die Förderschüler sollen in den Trakt der jetzigen Fachräume ziehen. Aktuell lernen die Schüler in den Räumen zwischen Grundschule und Gemeinschaftsschule. „Da herrscht ein Durchgangsverkehr und das ist gerade für das Förderzentrum schlecht. Die Schüler brauchen mehr Ruhe“, erklärt Solveig Märzhäuser.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Architekt Peter Petersen plant, den jetzigen naturwissenschaftlichen Trakt zu vergrößern. Der Flur dorthin soll dreigeschossig werden. Neue Klassenzimmer sollen entstehen, eine Küche beziehungsweise Mensa im Untergeschoss gebaut werden. Auch die Lehrer der Förderschule sollen in dem Trakt ein Zimmer im Obergeschoss bekommen. Kosten: 5.461.000 Euro.

Schulzentrum: Klassenräume der Grundschule verändern

Im dritten Bauabschnitt kommt die Grundschule an die Reihe. Leichtbauwände sollen herausgerissen werden, um die Klassenzimmer zu verändern, ein Fahrstuhl soll eingerichtet werden. Das Lehrerzimmer wird im jetzigen Förderzentrum unterkommen. Der Aufwand wird hier etwas geringer. Die Kosten belaufen sich trotzdem bei 4.185.000 Euro.

„Wir haben überlegt, ob sich ein kompletter Neubau der Schule lohnen würde“, sagt Gerd Radisch mit Blick auf die Finanzen. Doch die Gemeindevertreter entschieden sich dagegen. „Die Schule ist historisch gewachsen und immer wieder wurde hier angebaut. Das zeichnet sie heute aus.“ Außerdem sei der Standort ideal. „Wir haben hier viel Platz für die Kinder in den Pausen“, erklärt Solveig Märzhäuser. Die Sportplätze seien direkt nebenan gut ausgestattet. Die Offene Ganztagsschule und der Jugendtreff sind nicht weit. „Der Standort ist auf die Jugend ausgerichtet“, so Märzhäuser.