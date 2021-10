Schönkirchen

Gute Nachrichten für Schönkirchen: Das Schulzentrum Augustental mit seiner Grund-, Gemeinschafts- und Förderschule erhält aus dem Förderprogramm Digitalpakt Schule vom Land Zuschussmittel in Höhe von rund 171 000 Euro. Gedacht ist das Geld für die Beschaffung von Hardware und IT-Technik wie zum Beispiel digitaler „Clevertouch“-Tafeln für Klassenräume oder mobile Endgeräte für Schülerinnen und Schüler. Doch Geld und Geräte allein reichen nicht, um das Digitalkonzept der Schule vollständig umzusetzen.

„Schauen Sie mal“, sagt Sven Rathman und deutet auf zehn ungeöffnete iPad-Pakete in einer Ecke seines Büros. Eigentlich benötigt der Förderschulleiter im Schulzentrum die Geräte dringend, kann sie aber nicht einsetzen, weil sie technisch noch nicht eingerichtet sind. „Das müssten IT-Spezialisten übernehmen, aber die gibt es so gut wie nicht auf dem Arbeitsmarkt – jedenfalls nicht in ausreichender Zahl“, erklärt der Pädagoge.

Ein IT-Experte wird gerade dringend gesucht

Ja, das Amt Schrevenborn bemühe sich redlich, solche Fachleute trotzdem zu finden, darin ist sich Rathmann einig mit seiner Kollegin Solveig Märzhäuser, Leiterin der Grund- und Gemeinschaftsschule. Bislang hätten die Bemühungen aber nicht zum Erfolg geführt. Zumindest angekündigt seien für die möglichst nahe Zukunft zwei solcher Spezialisten für die vier Schulen der Amtsgemeinden (Schönkirchen, Heikendorf, Mönkeberg). Bislang stehe aber nur ein solcher Mitarbeiter zur Verfügung.

Wann und ob ein weiterer Kollege in absehbarer Zeit gefunden werde, stehe in den Sternen: „Denn es gibt kaum noch welche auf dem Arbeitsmarkt“, erklärt Sven Rathmann. Außerdem benötigten die IT-Spezialisten für ihre Arbeit an den Schulen die Bereitschaft, als Bindeglieder zwischen Technik und Pädagogik zu fungieren.

60 Endgeräte können trotz Bedarf nicht eingesetzt werden

Das wiederum setze allerdings eine gewisse Offenheit und Kommunikationsfähigkeit im Umgang mit Lehrerkollegen – nicht nur mit Maschinen – voraus. „Im Grunde eröffnen sich durch die Digitalisierung der Schulen ganz neue Berufsfelder mit neuen Bezeichnungen wie Schul-Administrator oder Schul-IT-Manager.“

Wie nötig solche Spezialisten sind, verdeutlichen Zahlen an der Grund- und Gemeinschaftsschule. Von den dort vorhandenen 150 iPads (etwa 200 müssten es optimalerweise sein) sind 70 in Betrieb, 20 stehen nur leihweise, 60 jedoch gar nicht zur Verfügung. Grund: Auch diese Geräte sind noch nicht für den Internetbetrieb eingerichtet.

Nicht viel weiter als beim ersten Lockdown

Doch die Experten würden noch viele weitere Aufgaben an Schulen erwarten – angefangen von der Wartung und Optimierung der Systeme zur Datenübermittlung bis zur Beratung der Lehrer, welche Lernsoftware am besten mit der vorhandenen technische Infrastruktur an der Schule passt.

Sollte es jetzt noch einmal hart auf hart kommen, wären Kollegium und Schülerschaft nach Einschätzung von Solveig Märzhäuser bei Serverzugängen und einsetzbaren Endgeräten auch nicht sehr viel weiter als beim ersten Lockdown inklusive Schulschließungen und Homeschooling. „Und das empfinde ich in hohem Maß als unbefriedigend“, sagt Märzhäuser.

Digitalkonzept ist noch lange nicht umgesetzt

Die Gelder aus dem Digitalpakt für Geräte und Infrastruktur hätten den Schulen zwar noch einmal einen „gehörigen Schub“ gegeben, was ihre Digitalisierung angeht. Trotzdem ist die Umsetzung des Digitalkonzeptes im Augustental noch „sehr weit von einer vollständigen Umsetzung entfernt“, wie Solveig Märzhäuser betont. Das wichtigste Ziel des Konzeptes: Jeder Schüler solle zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort der Schule Zugang zum Netz haben.