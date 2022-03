Schönkirchen: Unbekannter fährt Außenspiegel ab

Schönkirchen

Während einer Streifenfahrt am Wochenende haben zwei Polizisten in der Straße Augustental in Schönkirchen einen beschädigten VW Caddy entdeckt, teilte ein Polizeisprecher mit. Der linke Außenspiegel wurde abgefahren, als das Auto am rechten Fahrbahnrand parkte. Der oder die Unbekannte entfernte sich unerlaubt vom Tatort.

Der Unfall ereignete sich wahrscheinlich zwischen Freitag, 4. März, 12.30 Uhr und Sonntag, 6. März, 0.30 Uhr. Anhand der Spurenlage gehen die Beamten davon aus, dass der oder die Unbekannte aus Richtung Dorfstraße kommend auf die Schönberger Landstraße gefahren ist. Die Polizisten stellten Teile eines rechten Außenspiegels eines Ford Eco Sport sicher, weshalb sie davon ausgehen, dass das das Täter-Auto war.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Beamten der Polizeistation Schönkirchen haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nach dem Täter oder der Täterin sowie Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 04348/2154900 entgegen.