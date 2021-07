Wenn die Sommerferien vorbei sind und auch die Erstklässler starten, wird es keine Einschulungsfeier in den Schulen am Hufenweg in Preetz geben. Wie schon im vergangenen Jahr waren die Anmeldezahlen so gering, dass an der Außenstelle der Friedrich-Ebert-Schule keine erste Klasse eingerichtet wird.