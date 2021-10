An den Schulen am Hufenweg in Preetz steht der Grundschul-Bereich vor dem Aus. Seit den Sommerferien werden dort nur noch dritte und vierte Klassen unterrichtet. Das Förderzentrum soll aber am jetzigen Standort bleiben: Ein Umzug wäre zu teuer, weil ein Anbau erforderlich wäre.