Schwentinental

Fährt man durch die Schulstraße im Ortsteil Klausdorf, kommt man an liebevoll dekorierten Vorgärten, neu gebauten Carports und brusthohen Hecken vorbei, die die Grundstücke abgrenzen. Niemand käme auf die Idee, dass diese Vorgärten eigentlich gar nicht mehr mit zum Grundstück der Anwohner gehören. Doch das ergab im vergangenen Jahr eine Vermessung der Straße. Auch Bürgermeister Thomas Haß war überrascht.

Jetzt ist klar: Die Anwohner müssen ihre Grundstücke zurückbauen. Die Mitglieder des Bauausschusses stimmten in ihrer jüngsten Sitzung der mittlerweile siebten Ausbauvariante zu, die das Ingenieurbüro DNI im Ausschuss vorstellte. Betroffen sind acht Haushalte.

„Das Thema stößt einigen Leuten auf“, erzählt Anwohner Jens Heiken. Seit zehn Jahren wohnt er in der Schulstraße. Hohe Büsche grenzen seinen Garten von seinem eigens errichteten Parkplatz ab. „Beim Kauf des Hauses haben wir nicht darauf geachtet, ob das Stück an der Straße zu unserem Grundstück gehört oder nicht.“ Er habe das so von den Vorbesitzern übernommen.

Schulstraße soll 70 Zentimeter breiter werden

Es geht um einen zwei Meter breiten Streifen an der Straße, der eigentlich nicht mehr zu den Grundstücken der Anwohner gehört. Dass die Stadt das nun zurückhaben möchte, kann Jens Heiken verstehen. Glücklich ist er darüber nicht. „Wir müssen einiges umbauen, damit wir das Auto noch parken können“, sagt er und zeigt auf die Büsche, die er wohl wegreißen werden muss. Von den zwei Metern möchte die Stadt 70 Zentimeter nutzen, um Straße und Bürgersteig zu verbreitern. Die restlichen 1,30 Meter sollen einigen Anwohnern zum Verkauf angeboten werden.

Die Fahrbahn soll auf 3,50 Meter Breite erweitert werden, der Bürgersteig auf 1,80 Meter. Anwohner Michael Lohmann würde sich prinzipiell über eine breitere Straße freuen. „Hier parken häufig so viele Autos, dass ich kaum aus der Ausfahrt komme“, sagt er. Trotzdem ärgert es ihn, dass er jetzt seinen Vorgarten umbauen muss. Als Michael Lohmann zum ersten Mal von den Ergebnissen der Vermessung erfuhr, fiel er aus allen Wolken. „Auf einmal kommen sie hier an.“

Parkplätze: Anwohner wissen nicht wohin mit Autos

Seit 21 Jahren wohnt er in dem Haus. Auch er hat nie geprüft, wie weit sein Grundstück eigentlich wirklich bis zur Straße reicht. „Wir haben den Vorgarten damals übernommen und komplett neu angelegt.“ Ein Beet grenzt an der Straße, dahinter schlängelt sich ein schmaler Fußweg aus roten Steinen zum Schuppen. Zwei Stühle und ein Tisch stehen auf einem kleinen Stückchen Rasen direkt vor der Hauswand, daneben eine Regentonne aus Holz. Vor dem Schuppen parkt eine Auto, links vom Hauseingang ein zweites auf einer Auffahrt.

Michael Lohmann wird wohl seinen Schuppen zurückbauen müssen, damit er dort sein Auto parken kann. Quelle: Jorid Behn

Den 1,30 Meter breiten Streifen wird er der Stadt wohl abkaufen. Trotzdem wird er seinen Schuppen abreißen müssen. „Dann kann ich dort wenigstens ein Auto hinstellen“, sagt er. Wohin mit dem zweiten Auto? Das weiß noch nicht. „Das große Problem sind hier die Parkplätze.“ Auch die Nachbarn werden Probleme bekommen, wenn sie ihre Autos nicht mehr auf dem eigenen Grundstück parken können.

Die Ausbauvariante 7 sieht vor, dass im Bauabschnitt 1 die Schrägparkplätze wegfallen und stattdessen ein Parkstreifen in Längsrichtung eingerichtet wird. Im Bauabschnitt 2 soll der Parkstreifen wegfallen. An anderen Stellen bleiben die Parkplätze bestehen.

Den Zaun müssen die Anwohner zurückbauen, damit die Schulstraße verbreitert werden kann. Quelle: Jorid Behn

Anwohner Michael Lohmann möchte mit einem Anwalt prüfen, ob die Stadt nach so langer Zeit tatsächlich das Grundstück zurückfordern kann. Bürgermeister Thomas Haß sieht sich im Recht: „Wir haben das von einem Anwalt bereits prüfen lassen.“

Aufpflasterung soll Geschwindigkeit reduzieren

Neben einer Verbreiterung der Straße ist in der Schulstraße noch mehr geplant. Glasfaser könnte verlegt, die Kanalisation soll erneuert werden. Weitere Aufpflasterungen sollen die Geschwindigkeit der Autos reduzieren. Zwischen Dorfstraße und Kindergarten soll die Einbahnstraße aufgehoben werden. Ausweichstellen sollen eine Begegnung ermöglichen. Radfahrer dürfen in der kompletten Schulstraße in beide Richtungen fahren. Die Bäume auf der Westseite sollen stehen bleiben.