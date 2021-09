Preetz

Viele Fußgänger und Radfahrer in der Postseefeldmark Preetz hatten sich zu Wochenbeginn gewundert, dass auf dem Rundweg plötzlich Absperrungen standen. Grund für die Vollsperrung war, dass der Weg an einer Stelle aufgerissen werden musste, um auf einer Länge von zehn Metern ein Rohr für die Schwardenbek zu erneuern. Mit dem nun größeren Durchmesser können sowohl Fische als auch Amphibien besser aufsteigen, erläutert Umweltamtsleiter Jan Birk.

Schwardenbek zieht durch die Postseefeldmark

Die Schwardenbek entspringt in der Nähe der Nettelseer Straße, läuft unter dem Hundeplatz hindurch und zieht sich in einem großen Bogen durch die offene Weidelandschaft, so Birk. Damit entwässert sie die komplette Postseefeldmark. Der alte Bach war früher für die Landwirtschaft künstlich vertieft worden.

Nachdem die Stadt, der Nabu und die Marius-Böger-Stiftung alle Flächen an der Schwardenbek erworben hatten, wurde die Unterhaltung des Grabens eingestellt. „Wir haben ihn seit 20 Jahren nicht mehr geräumt“, erzählt Birk. Durch Ablagerungen sei der Wasserspiegel angestiegen. „Genau das ist unser Ziel“, betont er. Denn durch einen tiefen Wasserstand würden die umliegenden Flächen zu stark entwässert, was man aber verhindern wolle.

Enges Rohr war Engpass für Fische und Amphibien

Nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie sollen alle Gewässer durchgängig sein. Bisher gab es mit dem kleineren Rohr unter dem Wanderweg einen Engpass. Denn es war durch die tiefe Lage ständig mit Wasser gefüllt und dunkel. Nun wird der Durchmesser von 60 auf 100 Zentimeter vergrößert und das Rohr etwas höher gelegt, sodass es nicht vollständig überflutet ist und Licht einfallen kann.

Das könnte vor allem mehr Hechte anlocken, die auf den überstauten Wiesen entlang der Schwardenbek laichen. „Sie wollen nicht durch dunkle Rohre ziehen“, meint Birk. Auch andere Fische und Amphibien profitieren von dem Umbau.

Die Baumaßnahme gehöre nicht zu den Pflichtaufgaben der Stadt, betont der Umweltamtsleiter. Möglich wurde sie durch Thomas Holzhüter vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und Ländliche Räume (LLUR): Er hatte in Gedenken an seinen verstorbenen Vater, der gerne durch die Postseefeldmark wanderte, das Geld für das Projekt gespendet.

Die Baumaßnahme sollte noch am Dienstagabend abgeschlossen sein, sodass der Rundweg wieder genutzt werden kann.