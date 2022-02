Panker

In seiner Küche erntet Volker Fuhrwerk dieser Tage mitunter irritierte Blicke. „Wenn ich zu meinen Jungs sage, wir könnten doch mal in den Garten gehen und ernten, herrscht dort ratloses Schweigen“, berichtet der Sternekoch, der sich neben seiner Haupttätigkeit am Herd der „Ole Liese Wirtschaft“ in Panker auch als Gemüsegärtner betätigt. Auf den ersten Blick ist die Saison in den Beeten nahe dem kleinen Hotel tatsächlich vorbei. Aber wie sonst im Leben auch findet hier verborgene Schätze, wer tiefer gräbt. Schon äußerlich meint man ihnen anzusehen, dass der Winter ihnen nichts anhaben kann. „Schwarzwurzeln sind wirklich absolut frosthart“, bestätigt Fuhrwerk. „Deshalb kann ich sie hier in Panker tatsächlich immer noch frisch ernten.“

„Ich finde Schwarzwurzeln sogar interessanter als richtigen Spargel“

Im Vergleich zu anderen wiederentdeckten Gemüsen wie Pastinaken oder Topinambur führen die von Oktober an erntereifen Schwarzwurzeln nach wie vor ein relativ randständiges Dasein. Dabei offenbart schon ihr Spitzname „Winterspargel“, dass es sich hier eigentlich um ein sehr edles Gewächs handelt, dessen Geschmack tatsächlich an Spargel erinnert.

„Ich finde Schwarzwurzeln sogar deutlich interessanter als richtigen Spargel“, sagt Fuhrwerk, der sie auf der Karte der „Ole Liese Wirtschaft“ gerade als Beilage zu einem glasierten Kalbsnacken mit Kartoffel-Selleriepüree und Rosenkohl serviert. Der Grund, aus dem ihnen der Koch den Vorzug gibt: „Dadurch, dass sie neben dem Spargelgeschmack auch noch reizvolle Pilz- und Nussaromen zu bieten haben, sind sie für mich das intensivere Gemüse.“

Rezept von Volker Fuhrwerk: Schwarzwurzeltarte mit Spinat und Feldsalat Zutaten für 4 Personen Quarkteig 250g Mehl

120g zimmerwarme Butter

120g Quark

1 Ei

Salz, Muskat

200g Trockenerbsen Alle Zutaten bis auf die Erbsen miteinander verkneten. Mit Salz und Muskat würzen. Den Teig mithilfe eines Nudelholzes ausrollen und in eine gebutterte Springform geben. Am Rand dabei leicht hochdrücken und mit einer Gabel mehrmals einstechen. Den Teig in der Form im Kühlschrank 30 Minuten kalt stellen und den Ofen vorheizen. Dann den Teig mit den Erbsen füllen und im vorgeheizten Ofen bei 180 °C ca. 17 Minuten goldbraun blindbacken. Den gebackenen Teig in der Form auskühlen lassen und die Erbsen entfernen. Schwarzwurzel-Spinat Füllung 2 rote Zwiebeln, geschält und in feine Würfel geschnitten

1 kg Schwarzwurzeln

250g Babyspinat

1 Bund Petersilie

50g Butter

1l Wasser

100ml Milch

Saft von 2 Zitronen

Salz, Pfeffer, Zucker Milch, Wasser und Zitronensaft verrühren. Die Schwarzwurzeln schälen und in die Milch-Wasser Mischung geben, damit sie nicht braun werden. Die geschälten Schwarzwurzeln in grobe Stücke schneiden. Petersilie zupfen und fein schneiden. Währenddessen Butter in einem Topf bei mittlerer Hitze schmelzen lassen. Dann die Zwiebeln in den Topf geben und diese anschwitzen. Die Schwarzwurzeln ebenfalls hineingeben und mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker würzen. Einen Schluck Mineralwasser zugeben. Einen Deckel auf den Topf setzen und die Schwarzwurzeln weichdünsten. Am Ende Spinat und Petersilie mitdünsten und nochmals abschmecken. Das Gemüse auf dem vorgebackenen Teig verteilen. Schmand-Füllung 5 Eier

750g Schmand

Salz, Muskat Eier mit dem Schmand vermischen, mit dem Salz und Muskat würzen und über die Gemüse geben. Die Quiche im Ofen bei 170 °C rund 40 Minuten backen. Dann auskühlen lassen und in Tortenstücke schneiden. Feldsalat mit Apfelvinaigrette 150g geputzter Feldsalat

1 Apfel Holsteiner Cox

30ml Apfelsaft

40 ml Apfelessig

120 ml Leindotteröl

Salz, Pfeffer Apfel schälen und in feine Würfel schneiden. Apfelessig mit dem Apfelsaft zugeben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit dem restlichen Leindotteröl verrühren. Die Apfelwürfel hineingeben.

Ihr zweiter Spitzname, „Spargel des armen Mannes“, deutet aus Fuhrwerks Sicht daher durchaus auf einen weiteren Vorzug hin: „Während ein echtes Spargelessen immer auch eine kleine Investition bedeutet, sind Schwarzwurzeln deutlich preisgünstiger.“ Und da das Gemüse auch noch sehr widerstandsfähig ist, steht der Winterspargel in der „Olen Liese“ während er ganzen kalten Jahreszeit auf der Karte.

Geheimtipp für den Farberhalt der Schwarzwurzeln: Lebensmittel-Bleiche „Haco Weiß“

Allerdings, das gibt der Koch zu, macht die Schwarzwurzel Arbeit – und zwar vor allem vor dem Kochen. Wer sie schält, muss sich nicht nur gut vor Flecken schützen, sondern bekommt von ihrem Saft überdies klebrige Hände, wenn er dabei keine Küchenhandschuhe trägt. „Außerdem verfärben sich die Wurzeln rasch, weshalb wir sie nach dem Schälen sofort in kaltes Wasser legen, in das wir vorher etwas Milch und Zitronensaft gegeben haben“, berichtet Fuhrwerk. Um zu verhindern, dass sich die Wurzeln bräunlich verfärben, könne man alternativ auch Ascorbinsäure oder die unter Profiköchen gängige Lebensmittel-Bleiche „Haco Weiß“ einsetzen, die mittlerweile auch in Supermärkten erhältlich ist.

Doch es gibt aus Fuhrwerks Erfahrung überdies einen weiteren Trick bei der Arbeit mit Schwarzwurzeln, der all dies überflüssig macht: „Wenn sie nicht zu erdig sind, kann man sie auch mit Schale essen und muss sie nur gut abspülen. Sie haben dann sogar noch ein bisschen mehr Charakter.“

Kocht in der „Ole Liese Wirtschaft“ in Panker gerne mit Zutaten aus dem eigenen Küchengarten: Volker Fuhrwerk. Quelle: Michael Holz

Dieser entfalte sich besonders gut, wenn man die geschnittenen Wurzeln mit Salz und einer Prise Zucker in etwas Butter dünstet. „Sie garen dann ja vor allem im eigenen Saft und verbessern sich dadurch geschmacklich noch“, erläutert der Koch, der gerne zudem einen Schuss Mineralwasser mit in den Topf gibt.

Jedes Spargelrezept lässt sich auch mit Schwarzwurzeln zubereiten

Das so zubereitete Gemüse passt aus Fuhrwerks Sicht nicht nur hervorragend zu Kalb, sondern auch zu Wildgerichten aller Art. Wegen der geschmacklichen Verwandtschaft gilt überdies: Jedes Spargelrezept lässt sich im Prinzip auch mit Schwarzwurzeln zubereiten. Wer sie gerne ohne Fleisch genießen will, dem empfiehlt der Koch, sie statt in Butter in Walnuss- oder Haselnussöl zu dünsten und dann mit Feldsalat, Champignons und saurem Obst wie Quitte, Apfel oder Orange zu einem Salat zuzubereiten.

Wer Lust auf Winterspargel bekommen hat, kann noch bis in den April hinein mit dem Gemüse experimentieren. Dann ist ja auch schon bald der echte Spargel wieder im Handel erhältlich.