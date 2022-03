Schönberg

Die Schönberger Schweinegilde lebt weiter. Das war im vergangenen Jahr noch nicht so sicher, denn es mangelte an Freiwilligen für den Vorstand. Der bisherige Vorsitzende Jochen Mundt war aus persönlichen Gründen nicht mehr dabei, der langjährige Kassenwart Dietmar Bossy schied aus Altersgründen aus und der stellvertretenden Vorsitzende Andreas W. Lüdtke hatte sich neuen beruflichen Herausforderungen gestellt. Die Not war groß, doch nun ist das Problem gelöst und ein neuer Vorstand gefunden. Ziel: Es soll auch wieder ein Gildeschwein geben.

Vorstandsvorsitzender Hauke Muhs will „mal etwas zurückgeben“

Diese Idee brachte der neue Vorstand mit Hauke Muhs an der Spitze als erste Neuerung ein. Der Schulleiter mit Probsteier Wurzeln kann auf eine lange Historie seiner Familie in der Schweinegilde zurückblicken. Als Frank Karper, aktives Mitglied im Festausschuss, ihn schließlich im vergangenen Jahr fragte, ob er das Amt übernehmen wolle, hatte er kurz überlegt, doch dann zugesagt. Ein ausschlaggebendes Argument für den 56-Jährigen: „Es geht uns gut, unsere vier Kinder sind gesund, wir können dankbar sein und auch mal etwas zurückgeben“, so Muhs. Ein weiteres Argument lag in den Mitstreitern. Denn sein Stellvertreter ist Erik Meyer, Fischer im Hauptberuf und ebenfalls fest verwurzelt in der Probstei. „Mein Vater und Großvater waren schon in der Schweinegilde, ich möchte, dass es weiter geht“, sagt Meyer. Die Kasse übernimmt Frank Karper. Er hatte sich im Vorfeld besonders um die Nachfolger bemüht. „Es macht einfach Spaß in der Schweinegilde, es ist eine besondere Atmosphäre“, so Karper. Sein Partner Thomas Hanisch ist als Schriftwart ebenfalls dabei.

Wo die Gilde tagen wird, muss noch geklärt werden

Die Neuen im Vorstand wollen dann auch gleich loslegen, zunächst aktive um Mitglieder werben und zwei feste Veranstaltungen im Jahr einplanen. Dabei soll die traditionell im Januar stattfindende Hauptversammlung mit ihrem Ritual für Neulinge, dem Schwur auf den Eberkopf, natürlich beibehalten werden, doch künftig soll es auch ein Sommerfest geben.

Dort, so die Idee, soll dann das neu anzuschaffende Gildeschwein gemeinschaftlich verzehrt werden. Wo die Schweinegilde künftig tagen wird, ist noch nicht ganz klar. Gespräche mit den Gastronomen werden jetzt geführt.