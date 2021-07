Die Wittmoldter lieben ihre Badewiese an der Schwentine, die sie in den 80er-Jahren angelegt haben. Vom ersten Tag an kamen auch andere Besucher zu dem beschaulichen, ruhigen Platz. Die Gemeinde kämpft seitdem mit Müll, Fäkalien, Lärm und Leuten, die meinen, etwas kaputt machen zu müssen.