Schwentinental

Seit Sonntag wurde ein Mann aus dem Schwentinentaler Altenpflegeheims St. Anna vermisst. Da die Polizei bei den Ermittlungen nicht weiterkam, bat sie am Montagmittag die Öffentlichkeit um Hilfe.

Um kurz nach 15 Uhr ging über den Notruf 110 eine Meldung von zwei Spaziergängern ein, die den Vermissten in einem Waldstück angetroffen hatten. Den Spaziergängern sei der Rollator aufgefallen, heißt es in einer Mittelung am Nachmittag.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Beamte der Dienststelle machten sich auf den Weg und brachten den Mann zunächst ins Krankenhaus. Die öffentliche Suche ist beendet.