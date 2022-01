Schwentinental

Jugendlichen in Schwentinental bleibt nicht mehr viel Zeit: Bis zum 31. Januar können knapp 1000 Jungen und Mädchen im Alter zwischen zehn und 17 Jahren auf ihren per Post zugesandten Wahlzetteln bestimmen, wer künftig ihre Interessen im Jungen Rat der Stadt wahrnehmen soll. Für Mitte Februar ist die konstituierende Sitzung des Gremiums vorgesehen.

Zehn von insgesamt 13 Kandidaten für den Jungen Rat stellten sich nun im Rathaus den Fragen der etwa 30 vorwiegend jungen Gäste, die Näheres zu politischen Zielen und Personen wissen wollten. Aus Sicht der Fraktionen von „Klar Grün“ (KGK) und der Schwentinentaler Wählergemeinschaft (SWG), die sich beide schon seit Jahren für die Etablierung von Jugendmitbestimmung in Schwentinental einsetzten, komme damit das politische Ziel echter Mitbestimmung junger Bürgerinnen und Bürger in der Stadt endlich ein gutes Stück voran.

Elf Jugendliche bilden künftig den Jungen Rat

13 Bewerbungen für eine Mitgliedschaft im jungen Rat liegen inzwischen vor. Dies ist aus Sicht der SWG eine „sehr erfreuliche Anzahl“ für die Wahl eines aus insgesamt elf Mitgliedern bestehenden Gremiums, das es bisher so noch nicht gab, laut Gemeindeordnung aber geben muss, um Kinder und Jugendliche angemessen an Vorhaben zu beteiligen, die ihre Interessen berühren. So hatte auch die Stadtvertretung Schwentinentals beschlossen, einen Jungen Rat zu etablieren (wir berichteten).

Nach einer Vorstellung der Kandidaten, präsentierten sie im Bürgersaal des Rathauses ihre Projekte, die sie gerne in ihrer neuen Funktion im Jungen Rat in der Politik durchsetzen möchten. Zudem beantworteten sie Fragen der Verwaltung und des vorwiegend jugendlichen Publikums.

Wunschliste: Mehr Buslinien, Sportangebote und Fahrradwege

Zu den wichtigsten dabei angeführten Projekten zählten unter anderem den Bau einer Skaterbahn in Schwentinental, gut ausgebaute und beleuchtete Fahrradwege, höhere Taktung der Buslinien von und nach Schwentinental, Ausbau der Fahrradwege, Jugendcafé in Raisdorf oder Ausweitung von Sportangeboten. Weiteres Thema war ein Konzept, wie die Kommunikation zwischen den Jugendlichen und dem neu gewählten Rat aussehen sollte, um einen für alle eine ausreichenden Informationsfluss zu gewährleisten.

„Was lange währt, wird endlich gut“, kommentierte die KGK-Fraktion die absehbar konkrete Jugendmitbestimmung mit einer langen und „etwas mühseligen Vorgeschichte“. Erste Anläufe der SWG in Richtung Jugendmitbestimmung reichen bis ins Jahr 2009 zurück.

„Beharrlichkeit trug jetzt Früchte“

Die Zahl von 13 Kandidierenden zeige das grundsätzlich große Interesse der Kinder und Jugendlichen, sich aktiv in die Entwicklung der Stadt einzubringen, kommentierte „Klar Grün“-Fraktionschef Andreas Müller. Dass trotz Pandemie 30 interessierte Kinder und Jugendliche zur Kandidatenvorstellung ins Rathaus kamen, habe die Erwartungen aller Beteiligten weit übertroffen.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Damit steige auch die Hoffnung auf eine hohe Wahlbeteiligung, die dem Jungen Rat weiteren Schwung verleihen könnte. „Wir sind froh, dass unsere jahrelange Beharrlichkeit an dem Thema und die gute Zusammenarbeit mit Vertretern der SWG jetzt Früchte getragen hat“, ergänzte Müller. Somit werde endlich den gesetzlichen Erfordernissen der Schleswig-Holsteinischen Gemeindeordnung Rechnung getragen.