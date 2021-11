Schwentinental

André Springer hätte sich natürlich angesichts der alarmierenden Coronazahlen einen weniger stressigen Einstand als neuer Leiter der Altenpflegeeinrichtung St. Anna vorstellen können. Einen positiven Aspekt hat der Start des 42-Jährigen in Raisdorf aber doch: Er kann nach einem Jahr Corona-Pause eine mittlerweile 30-jährige Tradition fortsetzen: das von St. Anna organisierte alljährliche Benefizkonzert.

In diesem Jahr gibt sich die Swing Company Big Band aus Kiel die Ehre. Das Konzert beginnt am Freitag, 26. November, ab 19 Uhr in der Raisdorfer Uttoxterhalle (Zum See 24). Tickets zu 15 Euro (ermäßigt zehn Euro) gibt es in Raisdorf im Rewe-Markt, der Apotheke in Raisdorf, der Apotheke am Rathaus, der Buchhandlung am Markt oder im Haus St. Anna. Welche Variante von Hygienemaßnahmen (2G oder 2G plus) zum Einsatz kommt, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

Bürgermeister übernimmt Schirmherrschaft für das Konzert

Ihr Repertoire beschreibt die Band als Mischung aus bekannten und beliebten Klassikern der Swing-Ära von Glenn Miller und Duke Ellington bis hin zu modernen Arrangements aus den Bereichen Funk und Latin von Wild Cherry bis Carlos Santana. Ergänzt wird die von Bandleader Andreas Reimers geführte Instrumentalformation durch Sängerin Susanna Trinkaus und ihren Vokalkollegen Dirk Ehlers.

Mit breitem Repertoire von Titel der klassischen Swing-Ära bis zu Latin-Arrangements gastiert die Kieler Bigband Swing Company im Rahmen eines Benefizkonzertes in der Schwentinentaler Uttoxeterhalle. Quelle: Swing Company/Privat

Dass es um kein gewöhnliches Konzert geht, zeigt das Engagement des Schwentinentaler Bürgermeisters, Thomas Haß: Er ist – zum ersten Mal – Schirmherr des Benefizkonzertes, dessen Einnahmen diesmal der neuen Dachterrasse der Einrichtung zugutekommen sollen.

St. Anna will aktive Rolle in der Stadt spielen

Deren Rolle in Zusammenhang mit der Konzertveranstaltung beschreibt André Springer so: „Wir wollen den Bürgern damit auch etwas zurückgeben – gerade in der grauen Jahreszeit. Wir sehen uns nicht als Insel der stationären und ambulanten Pflege, sondern wollen uns auch aktiv am Geschehen in Schwentinental beteiligen.“

Zu dieser Beteiligung gehören auch größere bauliche Aktivitäten. Wie berichtet, will der Träger des Heims, der Deutsche Orden, auf seinem Grundstück mit Seeblick ein Quartierszentrum mit vielseitigem Angebot mit etwa 3000 Quadratmetern Nutzfläche errichten – dazu gehören eine Kita, Seniorenwohnungen inklusive Pflegeservice, therapeutischen Praxen, eine Tagespflegestätte sowie ein Quartiertreff.

Erst Kostenschätzung soll Klarheit für Bauprojekt bringen

Noch ist die Wiese am Raisdorfer Klosterweiher hinter dem Altenpflegeheim St. Anna unberührt. Das soll sich ändern, wenn 2022 dort die Bagger anrücken – so ist es jedenfalls geplant. Ob es durch Corona mit den einschlägig bekannten Negativfolgen auch für den Baubereich zu spürbaren Verzögerungen beim Raisdorfer Bauprojekt kommt, vermag André Springer noch nicht zu sagen: „Aktueller Stand ist, dass alle Planungen ruhen, solange die derzeit laufende Kostenschätzung noch nicht vorliegt.“ Bislang ist von einer Investitionssumme von rund zwei Millionen Euro die Rede.