Schwentinental

In Schwentinental wurde am Freitagvormittag eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft, die in der Weinbergsiedlung lag. Die Straßensperrungen wurden gegen 11 Uhr aufgehoben, sodass die Anwohner zurück in ihre Wohnungen und Angestellte zurück in ihre Betriebe können.

Zuvor mussten bis spätestens 9.30 Uhr alle Menschen das Evakuierungsgebiet verlassen. Die Straßen Am Weinberg, Bekholz, Klosterweg und Schierholz wurden schon ab 9 Uhr gesperrt. Auch ein Abschnitt der B76 lag im Sperrbereich.

Während der Evakuierung konnten die Anwohner im Bürgersaal des Rathauses in der Theodor-Storm-Straße 1 unterkommen. Die Polizei erinnerte daran, Medikamente und Kindernahrung mitzunehmen.

Betroffene, die Hilfe beim Verlassen ihrer Häuser benötigten, konnten sich beim Bürgertelefon der Stadt Schwentinental zu melden. Wie die Polizei mitteilte, gab es bei dem Telefon allerdings technische Probleme, sodass es nur unter der Rufnummer 0171/5235000 zu erreichen war.