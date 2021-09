Schwentinental

Jetzt endlich nach fast einem Jahr Verspätung können sich die Bürgerinnen und Bürger Schwentinentals aktiv daran beteiligen, wie es mit ihrer Stadt weitergehen soll – oder auch nicht. Höhepunkt der bereits Anfang September gestarteten Bürgerbefragung ist ein erster großer Bürgerworkshop unter Anleitung des Stadtplaners Wulf Dau-Schmidt.

Fünf Stunden lang (11 bis 16 Uhr) können die Teilnehmer am Sonnabend, 6. November, in der Turnhalle der Grundschule am Schwentinepark (Raisdorf, Zum See 11) ihre Vorschläge einbringen. Um das riesige Generalthema Stadtentwicklung kleinteiliger zu kanalisieren, werden themenspezifische Arbeitsgruppen eingerichtet: zum Beispiel zu Mobilität, Umwelt, Zusammenhalt, Digitalisierung, Wohnen, Kultur oder Wirtschaft.

Erste Ideensammlungen zur Stadtentwicklung sind angelaufen

Eine erste Kontaktaufnahme zu diesen Themen mit Bürgerinnen und Bürgern gibt es seit ein paar Wochen schon, und diese Ideensammlung soll noch bis Ende Oktober fortgeführt werden: Bei öffentlichen Veranstaltungen wie dem Ehrenamtskonzert auf dem Klausdorfer Dorfplatz (12. September) oder dem Aktionstag „Saubere Stadt“ auf dem Schwentinentaler Bauhof (18. September) war die Verwaltung mit Infoständen zur Stadtentwicklung präsent.

Stadtentwickler Wolf Dau-Schmidt (2. v. re.) erklärte Teilnehmern einer Radtour mit Hilfe eines großen Stadtplans (Bildrand li. unten) die Entwicklungsmöglichkeiten der Stadt. Quelle: Stadt Schwentinental

Stadt verteilt „Wünsch-dir-was-Kärtchen“

Dabei konnten Besucher auf Frage-/Antwortkarten Vorschläge machen – zum Beispiel zu kulturellen Angeboten, digitalen Projekten, Mobilitätskonzepten, Wirtschaftsförderung, Naturschutz, Lebensqualität oder zur zentralen Frage: Welche Maßnahmen könnten erfolgen, um den Zusammenhalt in Schwentinental zu verbessern?

Weiterhin mit Ständen und „Wünsch-dir-was-Kärtchen“ ist die Stadt beim Wochenmarkt Klausdorf (Freitag, 24. September), beim Fest rund um die Feuerwehr Raisdorf (Sonnabend, 2. Oktober) oder mit einem Infostand vor dem Raisdorfer Rewe-Markt in der Bahnhofstraße (Freitag, 22. Oktober, 11 bis 13 Uhr) vertreten. An allen Standorten beantworten auch Mitglieder des im Herbst 2020 gegründeten Arbeitskreises Stadtentwicklung, dem Verwaltungsmitarbeitende und Quartiersmanager beider Ortsteile angehören, die Bürgernachfragen.

Stadt will nicht nur Bürger-Kontakte im Netz

„Corona hat uns durch die Lockdowns mit all den Beschränkungen echt ausgebremst“, erklärt Schwentinentals Leitende Verwaltungsbeamtin, Martina Hansen, die massiven Verzögerungen bei der Stadtentwicklung: „Wir wollten aber ganz bewusst nicht nur auf Online setzen, um mit Bürgerinnen und Bürgern dazu in Kontakt zu kommen.“

Grundlage für das Beteiligungsverfahren ist das sogenannte Integrierte Stadtentwicklungskonzept (INSEK), bei dem es auch um Kernfragen geht: Wie soll Schwentinental in 20 Jahren aussehen? Was kann auf freien Flächen entstehen, was nicht – beispielsweise ein neues Rathaus? Wo kann/soll das Radwegenetz ausgebaut werden? Welches Leitbild soll Basis für die Entwicklung sein? Der Begriff „Integriert“ steht laut Verwaltung für eine ganzheitliche Betrachtung von Stadtentwicklung mit baulichen, sozialen, sportlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Aspekten.

Zweiter Workshop soll Ergebnisse des ersten vertiefen

Laut Rahmenkonzept ist der Stadtplaner Wulf Dau-Schmidt mit der Durchführung des breit angelegten Beteiligungsverfahrens beauftragt und erhält dafür von der Stadt ein Honorar in Höhe von 14.637 Euro. Kernpunkte des Verfahrens sind laut Konzept zwei groß angelegte Bürgerworkshops. Der zweite soll die Ergebnisse des ersten Workshops vertiefen und verknüpfen.

Die Ergebnisse werden in einer Bürgerversammlung vorgestellt. Am Ende sollen zwei Ergebnisse stehen: ein durch Visionen gekennzeichnetes Leitbild „Schwentinental 2030“ sowie die Grundzüge eines Integrierten Entwicklungskonzeptes, an dessen Umsetzung ein kommunales Team auch mithilfe externer Fachleute weiterarbeite.