Schwentinental

Drei beschädigte Autos, eine Schwerverletzte, Stau: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag gegen 15.15 Uhr auf der B 76 in Höhe Schwentinental ereignete.

Laut Polizeiangaben fuhr eine 21-jährige Kielerin auf der B 76 in Richtung Preetz, als sie in Höhe der Weinbergsiedlung sie aufs Bremspedal treten musste, weil ein vor ihr fahrendes Fahrzeug aus bislang unbekannten Gründen abrupt stoppte. Die 21-Jährige und ein hinter ihr fahrender 73-jähriger aus Schwentinental kamen mit ihren Autos zum Stehen.

Eine Stunde lang ging auf der B 76 nichts mehr

Das gelang einer 25-jährigen Kielerin jedoch nicht, die ebenfalls in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war. Sie prallte mit ihrem Wagen auf das Fahrzeug des 73-Jährigen auf, das wiederum in das davorstehende Fahrzeug der 21-Jährigen geschoben wurde.

Nach Polizeiangaben verletzte sich die 25-Jährige bei dem Auffahrunfall so schwer, dass sie in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden musste. Die beiden weiteren Unfallbeteiligten blieben hingegen unverletzt. Weitere Folge des Unfalls: Während der Unfallaufnahme musste die B 76 für eine Stunde in beide Richtungen voll gesperrt werden.