Keine Live-Mitgliederversammlungen von Vereinen mehr, keine Hausaufgabenhilfen für nichtdeutsche Kinder, keine Basare, keine Weihnachtsmärkte, keine Seniorencafés – stattdessen jede Menge Beschränkungen und Kontrollen. Nachdem es zwischenzeitlich so aussah, als käme das ehrenamtliche Engagement in Schwentinental wieder in einigermaßen normale Bahnen, ist der Rückschlag angesichts steigender Infektionszahlen auch im Kreis Plön umso härter.

„Jetzt haben wir wieder ganz schön zu knabbern“, betont Giuliana Runge, Leiterin des Ehrenamtsbüros in Schwentinental, auf Nachfrage. Vor allem die Sportvereine seien jetzt gefordert, Mitglieder und Übungsleiter auf die wieder verschärften Kontrollen (in aller Regel 2G) vor allem bei Ausübung von Indoor-Sportarten hinzuweisen. Die entsprechenden Schreiben mit den Informationen dazu seien inzwischen rausgegangen.

Für kleine Veranstalter ist die 2G-Hürde zu hoch

Für die kleineren Veranstalter von Basaren, (Weihnachts-)Märkten oder Konzerten sei die 2G-Hürde aber zu hoch, deshalb hätten sie vorsichtshalber alle ihre Veranstaltungen abgesagt. „Einerseits, weil die Kontrolle der Einhaltung von Hygienevorschriften zu aufwendig ist. Andererseits geht es dabei auch um den Schutz der eigenen – oft älteren – Mitglieder.“

Während ehrenamtlich organisierte Veranstaltungen – dazu gehört auch die Hausaufgabenhilfe für DaZ-Kinder – vorerst ruhen, bleibt eine Art Rumpfangebot trotzdem weiter bestehen: zum Beispiel die Fahrradwerkstatt, die von Kunden weiterhin mit gebotenem Abstand und Maske genutzt werden könne.

Nachfrage nach Einkaufshilfe ging stark zurück

Ebenfalls weiter läuft das Nachbarschaftsnetzwerk in Zusammenarbeit mit den Ehrenamtsbüros in Raisdorf und Klausdorf. Die Nachfrage nach Einkäufen für Menschen, die ihre Wohnungen nicht verlassen wollten oder könnten, habe allerdings stark nachgelassen, erklärt Giuliana Runge. Das sei aber kein Zeichen für fehlenden Bedarf nach solchen Hilfestellungen, „sondern eher dafür, dass Nachbarschaften dort offenbar so gut funktionieren, dass es solcher Angebote gar nicht erst bedarf.“

Ebenfalls stark zurückgegangen sei die Nachfrage nach sogenannten Impffahrten zu Arztpraxen oder Impfzentren. Grund dafür seien die mittlerweile weitgehend offenen und vielfältigen Impfangebote auch bei Hausärzten. Diese könnten dann oft auch in der Nähe des jeweiligen Wohnortes meist ohne großen Aufwand erreicht werden.

Noch keine Austrittswelle beim TSV Klausdorf

Trotz mancher Einschränkung für Sportler und Trainer spürt der TSV Klausdorf die Corona-Verschärfungen bislang kaum. „Der eine oder andere mag über kurz oder lang wegbleiben“, konstatiert Vereinschef Dietmar Luckau: „Aber eine Austrittswelle hatten wir bislang keine. Hoffentlich bleibt das auch so.“

Grundsätzlich gelte für alle Indoor-Sportarten von Handball bis Fitness-Sport die 2G-Regel (genesen oder geimpft). Dazu seien sämtliche Übungsleiter angehalten worden, dem Verein ihre entsprechenden Bescheinigungen als Kopie zur Verfügung zu stellen. Die entsprechende 2G-Überprüfung der Sportler im Rahmen des Hallentrainings – mit Ausnahme von Jugendlichen unter 18 Jahren – obliege dann den Übungsleitern.

1000 Kinder warten auf einen Platz im Schwimmkursus

Außer Corona macht dem TSV Klausdorf aber noch etwas anderes zu schaffen: die Schließung der Laboer Schwimmhalle. Folge: Die Warteliste von Kindern, die im Lehrbecken der kleinen Klausdorfer Halle schwimmen lernen wollten, werde laut Luckau immer länger. „Es dürften inzwischen über 1000 Kinder auf der Liste stehen. Keine Ahnung, wie wir die abbauen sollen.“

