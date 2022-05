Schwentinental: Fahrer flieht nach Unfall mit einem Carsharing-Auto

Schwentinental

Ein PKW ist in der Nacht zu Montag auf der B76 bei Schwentinental umgekippt und in die Leitplanke gerutscht. Der Fahrer oder die Fahrerin ist aus dem Auto geflohen, so die Polizei.

Am Sonntagabend gegen 23.36 Uhr beobachtete ein Zeuge den Unfall im Bereich der Landesstraße 52 an der Zufahrt zur B76 in Schwentinental. Eine unbekannte Person war mit einem VW Polo unterwegs, der einer Carsharing-Firma gehört.

Der Fahrer oder die Fahrerin kam wahrscheinlich aus dem Paradiesweg, bog mit überhöhter Geschwindigkeit auf die Auffahrt zur B76 und kam dort nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto überrollte dabei eine Verkehrsinsel und ein Verkehrszeichen und kippte auf die linke Seite ehe es in die linke Leitplanke rutsche und zum Stehen kam. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Polizei: Fahrer müsste sich beim Unfall auf der B76 erheblich verletzt haben

Der Fahrer oder die Fahrerin müsse über die Beifahrertür hinausgeklettert sein und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt haben, so die Polizei. Er oder sie müsse sich beim Unfall erheblich verletzt haben. Eine Nahbereichsfahndung in der Nacht, bei der die Polizei neben ihren Beamten auch einen Suchhund einsetzte, blieb erfolglos.

Die Polizei Schwentinental hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen oder Zeuginnen. Wer Angaben zur Person oder zum Unfallhergang machen kann, kann sich bei der Polizeistation Schwentinental unter der Telefonnummer 04307/82360 melden.