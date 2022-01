TSV Klausdorf und Raisdorfer TSV sollen sich finanziell stärker an Unterhalt und Pflege von Sportplätzen und Hallen beteiligen. Doch gegen diesen Beschluss der Stadtvertretung zur Haushaltssanierung stemmen sich die Chefs der Vereine.

Sportstätten in Schwentinental

Sportstätten in Schwentinental - Höhere Abgaben kommen für Vereine „zur Unzeit“

Sportstätten in Schwentinental - Höhere Abgaben kommen für Vereine „zur Unzeit“

Von Jürgen Küppers