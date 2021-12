Schwentinental

Angesichts eines absehbar hohen Schwentinentaler Haushaltsdefizits von fast zwei Millionen Euro will die KGK-Fraktion nun ein Zeichen setzen. Ihr Vorschlag angesichts der Erwägungen zu möglicherweise steigenden Gebühren oder Abstrichen für Bürger: Man könnte doch als Akt der Solidarität die Aufwandsentschädigung für Hauptausschussmitglieder von derzeit 100 auf 30 Euro pro Sitzung senken. Das ergäbe immerhin eine Einsparsumme von 9000 Euro. Doch es regt sich schon jetzt massiver Widerstand in anderen Fraktionen.

Dabei will die KGK nicht grundsätzlich an der vom Land erlassenen Entschädigungsverordnung rütteln. Danach bekommen Stadtvertreter in Schwentinental derzeit eine Aufwandsentschädigung von 124 Euro pro Monat. Sie deckt im Prinzip die Teilnahme an Sitzungen sämtlicher Ausschüsse sowie den Stadtvertretungen ab. Ausnahme: Nur für Hauptausschusssitzungen werden jeweils 100 Euro extra bewilligt – wegen eines „erhöhten Aufwandes“ dafür.

Erhöhte Aufwandsentschädigungen für Hauptausschusssitzungen halten die KGK-Fraktionschefs Dennis Mihlan (re.) und Andreas Müller angesichts des Haushaltsdefizits für „nicht mehr vermittelbar“. Quelle: Jürgen Küppers (Archiv)

Nur 30 statt 100 Euro pro Hauptausschusssitzung’

Genau den vermag die KGK in ihrer Begründung eines Antrags für die anstehenden Sitzungen des Hauptausschusses (7. Dezember) sowie der Stadtvertretung (16. Dezember) nicht zu erkennen. In Zeiten eines „erheblichen strukturellen“ Haushaltsdefizites sei es schlicht nicht vermittelbar, für welchen zusätzlichen Aufwand die vergleichsweise hohe Aufwandsentschädigung stehe. In der Summe müsse die Stadt pro Jahr zusätzlich 10 800 Euro an Zahlungen für Hauptausschuss-Mitglieder aufbringen.

Der hervorgehobenen Position des Hauptausschusses, seiner koordinierenden Funktion soll aber weiterhin „durchaus Rechnung getragen werden“, indem ein Sitzungsgeld von 30 Euro festgesetzt wird. Insgesamt verbliebe laut Rechnung der KGK für den städtischen Verwaltungshaushalt immerhin noch eine Ersparnis von voraussichtlich 9180 Euro.

„Angesichts des Haushaltsdefizits ist die Regelung Bürgern nicht mehr vermittelbar“

„Wir meinen, in Zeiten eines hohen strukturellen Haushaltsdefizits ist die bisherige Regelung weder zeitgemäß noch den Bürgern vermittelbar, die alle mehr zahlen oder Abstriche hinnehmen müssen“, begründete KGK-Fraktionschef Andreas Müller den Antrag als „Signal der Selbstverwaltung an die Bürger“.

Hält den KGK-Antrag für „fadenscheinig“ und „populistisch“: SPD-Fraktionschef und Schwentinentals stellvertretender Bürgermeister Volker Sindt. Quelle: Jürgen Küppers (Archiv)

Zumindest CDU und SPD halten das jedoch für ein falsches Signal. „Vor dem Hintergrund des ohnehin wenig geschätzten Ehrenamtes empfinden wir den Antrag der KGK wie einen Schlag ins Gesicht der Menschen, die sich in Schwentinental politisch engagieren“, kritisierte SPD-Fraktionschef Volker Sindt. Deshalb werde die SPD diesen „fadenscheinigen und populistischen“ Antrag sowohl im nächsten Hauptausschuss als auch in der Stadtvertretersitzung ablehnen.

Bürgermeister will den Antrag „sachlich diskutieren“

Genau das plant auch Volker Sindts Kollege Norbert Scholtis, Fraktionschef der CDU, der den Vorstoß ebenfalls als Schlag ins Gesicht ehrenamtlich engagierter Bürger empfindet: „Schließlich halten wir uns strikt an die vom Land erlassene Entschädigungsverordnung. Wenn die KGK daran jetzt „populistisch herumfummeln“ wolle, diene das keiner sachgerechten Diskussion.

Zurückhaltend gibt sich hingegen Schwentinentals Bürgermeister Thomas Haß bei seiner Einschätzung „dieses rein politischen Antrags“, der nun in aller Sachlichkeit diskutiert werden müsse. Die von der KGK in ihrem Antrag genannten Zahlen bestätigte der Verwaltungschef zumindest, wollte aber den Einspareffekt nicht kommentieren: „Grundsätzlich ist jeder Betrag, der uns entlastet, erst einmal positiv zu werten. In diesem konkreten Fall muss in der Diskussion allerdings genau abgewogen werden, was angemessen ist und was nicht.“