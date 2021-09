Schwentinental

Ein etwas mulmiges Gefühl hatte Ulrike Vehrs vor der Premiere schon: Schließlich waren Eltern und Kinder am ersten Tag im Kita-Container gleichermaßen gespannt, ob das Provisorium auf dem Parkplatz vor dem Raisdorfer Freibad alle Erwartungen erfüllt. Doch dann stellte sich bei der stellvertretenden Kita-Leiterin Erleichterung ein: „Alles ist so wie erhofft“, so Ulrike Vehrs. „Und so viel Platz wie hier, hatten wir noch nie.“

Auch der stellvertretende Schwentinentaler Bürgermeister Volker Sindt (Rathauschef Thomas Haß weilt derzeit im Urlaub) zeigte sich beim Einzug der 66 Kinder mit ihren insgesamt acht Betreuern erleichtert: „Gerade noch rechtzeitig haben wir mit den Containern für drei Elementargruppen für Kinder zwischen drei und sechs Jahren eine ebenso tragfähige wie zufriedenstellende Lösung gefunden.“

Verzögerter Kita-Neubau machte Container nötig

Die mit dem Aufstellen der Container verknüpften Kosten von 200 000 Euro seien unvermeidbar gewesen. „Schließlich haben die Eltern einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz. Und den müssen und können wir jetzt erfüllen.“

Grund für die Notwendigkeit des Provisoriums und der damit verbundenen Kosten: Die gerade entstehenden neuen Kita-Räume in den ehemaligen VHS-Pavillons auf dem Gelände der Raisdorfer Grundschule am Schwentinepark wurden nicht rechtzeitig fertig (wir berichteten). Die Ursachen dafür kennt jeder andere Bauherr auch: Lieferprobleme, zu wenig Material, Handwerkermangel, explodierende Preise, hinzu kamen noch Starkregenfälle.

Heimaufsicht des Kreises prüfte Provisorium genau

Um Ärger mit Eltern zu vermeiden, denen die Stadt bereits einen Betreuungsplatz zugesichert hatte, musste die Verwaltung schnell handeln. Erst Ende Mai teilte das für die neue Kita zuständige Architekturbüro mit: Der eigentlich für Sommer dieses Jahres angepeilte Fertigstellungstermin für die Kita sei nicht zu halten.

Jetzt hat die Stadt noch ein halbes Jahr Zeit, um den Kita-Bau zu vollenden. So lange jedenfalls hat die Heimaufsicht des Kreises ihre Betriebserlaubnis nach eingehender Prüfung der Räume vom Brandschutz bis hin zu möglichen unfallträchtigen Ecken für das Kita-Provisorium erteilt. Ob die regulären Räume an der Grundschule bis dahin fertig sind, wollte Volker Sindt nicht verbindlich zusagen: „Wir streben es fest an, können es angesichts der vielen Unwägbarkeiten aber nicht versprechen.“

Marc Heeschen, Vorstand beim DRK-Ostholstein, hatte eine gute, grüne Nachricht zum Einzug mitgebracht: Ab sofort können alle Kinder in den DRK-Kitas der Stadt einen Schrebergarten nutzen. Quelle: Jürgen Küppers

Kinder bekommen ihren eigenen Schrebergarten

Es gibt aber auch eine gute Nachricht für Kita-Kinder in Schwentinental – auch für die in den anderen beiden anderen Einrichtungen, die vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) getragen werden. „Alle unsere Kitas können ab sofort einen Schrebergarten nutzen, der in nur wenigen Gehminuten von den Einrichtungen entfernt liegt“, verkündete DRK-Vorstandsmitglied für den Kreis Ostholstein, Marc Heeschen.

Wie die Kinder das rund 420 Quadratmeter große Gartengelände nutzen – ob sie Blumen pflanzen, Gemüse ernten, Hochbeete anlegen, jede Kita eigene Flächen bewirtschaftet – all das stehe noch nicht fest. Die zuständige Fachberatung erarbeite derzeit ein Konzept.

DRK-Kreisverband trägt die Kosten

Dass es überhaupt dazu kam, sei einem reinen Zufall zu verdanken. Der Vornutzer des Schrebergartens habe diesen nicht länger nutzen können und ihn deshalb für rund 3800 Euro abgegeben. Nun stehe der Garten allen DRK-Einrichtungen zu Verfügung, dessen Kreisverband auch die monatlich anfallenden Kosten von etwa 100 Euro pro Monat trage, berichtete Marc Heeschen: „Jetzt bin ich selber gespannt, was die Kinder mit ihren Betreuern aus diesem grünen Angebot machen.“