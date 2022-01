Schwentinental

Die Mehrheit der Stadtvertretung kommt beim Thema Haushalt 2022 zum selben Schluss: Pflichtaufgaben des Landes ohne entsprechenden Finanzausgleich seien letztlich der Hauptgrund, warum Schwentinental trotz sprudelnder Einnahmen einmal mehr einen Defizit-Haushalt verabschieden muss.

Aus Sicht des CDU-Fraktionschefs Norbert Scholtis ermögliche der verabschiedete Haushalt zwar die kurz- bis mittelfristige Umsetzung wichtiger Projekte wie die Sanierung der Astrid-Lindgren-Schule, Schaffung weiterer Kindergartenplätze, Schulstraßensanierung oder die Schulhofsanierung an der Grundschule Raisdorf. Dennoch könnten nicht alle notwendigen Maßnahmen in Angriff genommen werden.

Schwentinentals CDU-Fraktionschef Norbert Scholtis. Quelle: Lukas Immertreu

Zudem appellierte der CDU-Fraktionsvorsitzende an die Fraktionen der Stadtvertretung: Es komme künftig mehr denn je darauf an, gemeinsam mit Bürgermeister undVerwaltung daran zu arbeiten, finanziell wichtige Entscheidungen gut vorzubereiten.

SPD: „Wir warnen vor leichtfertigen Versprechungen“

Dass der Haushalt ohne Diskussion einstimmig verabschiedet wurde, zeige, wie die Lage wirklich ist, erklärte SPD-Fraktionschef Volker Sindt: „Es gibt kaum Spielräume für Projekte abseits der enorm kostenintensiven Pflichtaufgaben.“ Vieles andere müsse zeitlich geschoben werden, was niemandem Freude bereite.

SPD-Fraktionschef Volker Sindt warnt davor, die Schuldenspirale der Stadt weiter nach oben zu schrauben. Quelle: Jürgen Küppers

Dieser Tatsache müsse sich eine seriöse Finanzpolitik aber stellen, wolle man die Schuldenspirale nicht noch weiter hinaufschrauben. „Vor leichtfertigen Versprechungen warnen wir“, betonte Sindt. Sie führten nur zu Enttäuschungen, wenn man sie am Ende nicht einlösen könne.

Grüne: „Pflichtaufgaben des Landes ohne Ausgleich führten zu schwieriger Lage“

Aus Sicht der Grünen berücksichtige der Haushalt der Stadt gleichermaßen Pflichtaufgaben sowie freiwillige Ausgaben in „maßvoller und moderater“ Höhe. Ein Großteil der Pflichtaufgaben seien vom Land beispielsweise für die Kinderbetreuung vorgegeben, allerdings ohne ausreichende finanzielle Ausstattung der Kommunen. Belastungen durch solche Pflichtaufgaben hätten auch in Schwentinental zu einer schwierigen Lage geführt. Die Grünen setzten sich dafür ein, trotz angespannter Haushaltslage wichtige freiwillige soziale Leistungen und Maßnahmen zum Klima- und Umweltschutz mit Augenmaß umzusetzen, betonte Grünen-Fraktionschef Stefan Wiese. In dieser Situation seien alle Akteure in der Stadt aufgefordert, ihren Sparbeitrag zu leisten.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

KGK: „Die falschen Signale gesetzt“

Harsche Kritik an den Entscheidungen zum Haushalt 2022 kommt von der KGK-Fraktion. So sei die „Einsparung“ der Stelle des Klimamanagers ein „völlig falsches Signal in diesen Zeiten“. Deutlich werde dies mit Blick auf die Stadt Plön, die sogar eine zweite Stelle eines „Klimaanpassungsmanagers“ beschlossen habe – zu 90 Prozent vom Bund gefördert.

Halten einige Haushaltsentscheidungen wie zum Beispiel die Mehrbelastungen für Sportvereine für fatal: die KGK-Fraktionschefs Dennis Mihlan (re.) und Andreas Müller. Quelle: Jürgen Küppers

Ein falsches Signal sei auch die drastische Erhöhung von Beteiligungen der Vereine an Bewirtschaftungskosten für Sportanlagen gerade jetzt in der Corona-Krise. Vereine könnten ohnehin kaum ihre Mitglieder halten, betonte KGK-Fraktionschef Andreas Müller: „Sportvereine und die Jugendarbeit brauchen unsere Unterstützung, nicht weitere Abgaben.“

Die für die Schwentinebrücken-Sanierung im Haushalt veranschlagten Kosten von 450 000 Euro seien „nicht vermittelbar“. So müssten auch kostengünstigere Alternativmodelle (Hängebrücke, vor Ort zusammensetzbare Brücke) angemessen diskutiert und in Ausschreibungen berücksichtigt werden.

WIR: „Schon lange keine sachorientierten Entscheidungen mehr getroffen“

Aus Sicht des WIR-Fraktionsvorsitzenden Joachim Harting habe die Stadt schon vor Jahren die Gelegenheit zu Einsparungen verpasst. Stattdessen sei viel Geld in viel zu teure Projekte wie den Bau des Feuerwehrgerätehauses Raisdorf oder auch in die Freibadsanierung geflossen.

„In Schwentinental wurden schon lange keine sachorientierten Entscheidungen mehr getroffen, sondern stets darauf geachtet, wer der Ideengeber der Vorschläge ist“, kritisierte Harting. Wenn die Vorschläge nicht von den „richtigen“ Fraktionen kämen, würden sie pauschal abgelehnt.