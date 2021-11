Schwentinental stemmt sich gegen ein mächtiges Haushaltsdefizit. Das werden aller Voraussicht nach auch die Bürgerinnen und Bürger zu spüren bekommen – weil sie in einigen Bereichen mehr werden zahlen müssen.

Haushaltsdefizit in Schwentinental

Haushaltsdefizit in Schwentinental - Einsparungen: Lange Liste der „Grausamkeiten“

Haushaltsdefizit in Schwentinental - Einsparungen: Lange Liste der „Grausamkeiten“

Von Jürgen Küppers