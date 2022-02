Schwentinental

Unbekannter Täter oder Täterinnen haben ihren Müll illegal in der Nähe des Parkplatzes Reuterkoppel an der Bundesstraße 76 entsorgt. Das teilte ein Polizeisprecher mit. Ein Passant hatte die Stücke auf dem Stichweg, der vom Parkplatz Reuterkoppel abgeht, entdeckt und am Donnerstag bei der Polizei gemeldet. Vor Ort entdeckten die Beamten rund 70 illegal abgelagerte Reifen sowie Teile einer Einbauküche.

Die Polizei Schwentinental leitete ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz ein und sucht Zeuginnen und Zeugen, die etwas beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei Schwentinental unter Tel. 04307/82360 entgegen.