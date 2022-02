Schwentinental

Am Donnerstag gegen 14 Uhr haben ein Polizist und eine Polizistin einen 36-jährigen Tatverdächtigen in Schwentinental festgesetzt. Eigentlich hatten sie einen freien Tag, doch auf dem Parkplatz in der Mergenthalerstraße beobachteten sie den Verdächtigen, wie er mutmaßliches Diebesgut in einem Gebüsch verstecken wollte.

Damit war die Freizeit vorbei. Die beiden Polizisten des 1. Polizeireviers Kiel versetzten sich in den Dienst, alarmierten die Kollegen aus Schwentinental und konnten den Verdächtigen wenig später in der Liebigstraße anhalten. Das Diebesgut, das er zuvor auf dem Parkplatz deponiert hatte, brachten die Polizisten zum geschädigten Geschäft zurück.

Blöd für den Verdächtigen: Er war bereits bei einem anderen Diebstahl in einem Drogeriegeschäft in Kiel-Friedrichsort gefilmt worden. Der Polizist führt dort die Ermittlungsarbeiten und erkannte den Mann sofort. Die Personalien des Tatverdächtigen fehlten allerdings bislang.

Jetzt muss sich der 36-Jährige, dessen Personalien zweifelsfrei festgestellt werden konnten, wegen des Verdachts des Diebstahls in mehreren Strafverfahren verantworten.