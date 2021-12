Schwentinental

Alicia Gertung liebt offenbar Abenteuer. Nicht nur deshalb, weil die 25-Jährige gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner Keanu Steinburg seit ein paar Wochen eine Art elektronischen Abenteuerspielplatz betreibt. Beide sind gerade in Zeiten von Corona mit all den vielen Einschränkungen auch ein unternehmerisches Risiko eingegangen, indem sie die „Skyzone“ im Ostseepark nach jahrelangem Stillstand wieder in Betrieb nahmen.

Trotz mancher Sorgenfalten überwog offenbar aber die Freude auf die Erfüllung eines langgehegten Traums: „Denn wir hatten schon lange das Ziel, uns irgendwie irgendwo selbstständig zu machen“, erklärt die Jung-Unternehmerin, die derzeit an der Kieler Uni noch Betriebswirtschaft studiert.

Wände geben im Dunkeln Deckung vor Lasertreffern

Mitte November ergab sich dann die erhoffte Chance einer Übernahme der seit fast zwei Jahren geschlossenen „Skyzone“. Denn der Eigentümer der Immobilie war offenbar bereit, den neuen Pächtern bei der Miete großzügig entgegenzukommen, wie Alicia Gertung berichtet. Trotzdem mussten die neuen Betreiber noch insgesamt 85 000 Euro investieren, um Geräte und Inventar wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Schließlich sei im Laufe der Jahre einiges kaputtgegangen oder eher lieblos behandelt worden.

Herzstück des jetzt wieder hergerichteten, insgesamt 1100 Quadratmeter großen Areals in der Dieselstraße 3: eine 800 Quadratmeter große Spielfläche in permanentem Halbdunkel mit darauf kreuz und quer verteilten Wänden im neonfarbigen Space-Design. In der Deckung solcher Wände jagen Teams aller Altersklassen von Jugend bis Alter mit Laserpistolen in der Hand und „Trefferwesten“ um die Brust grausige Zombies oder feindliche Clans.

Auf Level neun spielt die Laserforce-Elite weltweit

Der Clou an dem Spiel: Jeder Spielzug, jeder Treffer auf die Westen wird von einem Computer aufgezeichnet, sodass die Teams ihr jeweils rund zwölf Minuten langes Spiel im Anschluss noch einmal betrachten und analysieren können. „Das dabei eingesetzte Betriebssystem Laserforce ist weltweit auf Spielflächen im Einsatz“, erklärt Alicia Gertung.

Die mit Laserforce in Australien, Österreich oder Brasilien gesammelten Punkte könnten im Internet auf Tabellen eingesehen werden. Dabei gehe es nicht um Geld, „sondern um das Ansehen, international zu den besten Spielern zu zählen“. Wer dabei sogar das höchstmögliche Level neun erreicht, dürfe sich zur wahren Laserforce-Elite zählen: „Denn was auf diesem Niveau an Taktik, Reaktionsschnelligkeit und Konzentration gefordert wird, ist schon echt extrem.“

Vorerst öffnet „Skyzone“ jeweils erst donnerstags

Zwischen 17 Euro (drei Spiele) und 30 Euro (beliebig viele Spiele) kostet der Eintritt in die vorerst nur jeweils von Donnerstag bis Sonntag geöffnete „Skyzone“, für deren Nutzung Spieler/Teams nachweislich entweder geimpft oder genesen sein müssten.

Zwar könnten Spieler auch spontan in die „Skyzone“ kommen, besser sei jedoch eine Voranmeldung auf der Homepage (www.skyzone-kiel.de) für eine möglichst passende Zusammenstellung der Teams, die gegeneinander antreten wollen. Dass trotz Pandemie möglichst viele Spieler ins Halbdunkel der Laser-Spielwelt abtauchen, kann Alicia Gertung nur hoffen: „Denn so richtig Spaß macht es erst, wenn die Hütte auch voll ist.“