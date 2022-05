Schwentinental: Wer hat im Ostseepark auf 49-Jährigen geschossen?

Schwentinental

Ein halbes Jahr ist es jetzt ungefähr her, dass im Gewerbegebiet in Schwentinental ein Mann angeschossen wurde. Ein Täter ist noch nicht gefasst.

„Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Sie dauern noch an“, teilte Michael Bimler, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Kiel, auf Nachfrage der Kieler Nachrichten mit.

Am Montag, 29. November 2021, wurde ein 49-jähriger Mann auf dem Gelände einer Autowerkstatt angeschossen. Es war ein unauffälliger Tatort, abgelegen im Gewerbegebiet, in einer dunklen Jahreszeit. Gegen 17.40 Uhr fiel der Schuss. Der 49-Jährige hatte gerade den Werkstattbereich in der Konrad-Zuse-Straße verlassen, als er unvermittelt ein Geräusch wahrgenommen und Schmerzen in seinem Arm gespürt hat. Der Mann fiel zu Boden.

Zeugen, die in der Nähe standen, eilten ihm sofort zur Hilfe. Der 49-Jährige musste mit einem Krankenwagen in eine Kieler Klinik gebracht werden. Die Rechtsmedizin stellte eine Schussverletzung am Arm fest. Lebensgefahr bestand nicht.

Schuss in Schwentinental: Was war das für ein Geräusch?

Der Fall gibt noch heute Rätsel auf. Der 49-Jährige hatte ein Geräusch wahrgenommen – keinen Knall, wie sonst üblich bei einem Schuss. Was für ein Geräusch das war, kann die Staatsanwaltschaft nicht beantworten. „Das Geräusch bei einem Schuss hängt häufig vom Kaliber ab. Es kann auch sein, dass der Täter oder die Täterin einen Schalldämpfer benutzt hat“, erklärte Michael Bimler.

Bei dem Fall in Schwentinental geht die Staatsanwaltschaft von einem Tötungsdelikt aus. Doch die Beamten tappen noch immer im Dunkeln. „Wir hatten anonyme Hinweise zu einem Tatverdächtigen bekommen“, berichtete Michael Bimler. „Die Tatvorwürfe haben sich allerdings nicht erhärtet.“

Staatsanwaltschaft: Momentan keine heiße Spur

Hinweise zu einem anderen Verdächtigen gebe es momentan nicht, teilte der Pressesprecher mit. Die letzten Spuren würden gerade noch abgearbeitet werden. Stoßen die Ermittler dabei nicht noch auf eine neue Spur zu einem Verdächtigen, werde der Fall wohl bald zu den Akten gelegt. „Wir müssen abwarten, was sich ergibt, wenn die Spuren abgearbeitet sind“, sagte Michael Bimler wenig hoffnungsvoll.

Was genau die Polizei bisher unternommen hat, um den Täter zu überführen, möchte die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Es seien die ganz normalen Ermittlungsabläufe gewesen.

Trotzdem nehmen die Ermittler noch weitere Zeugenaussagen und Hinweise entgegen. Wenn also Zeugen oder Zeuginnen noch etwas zu der Tat sagen können und dies bisher noch nicht getan haben, werden sie gebeten, sich mit der Polizei unter Tel. 0431/603333 in Verbindung zu setzen.