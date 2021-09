Schwentinental

Einer aufmerksamen Autofahrerin ist es zu verdanken, dass ein sturzbetrunkener Mann am Dienstagmittag mit seinem Auto keinen möglicherweise schweren Unfall in Schwentinental verursachte. Durch eine entsprechende Meldung der Frau konnte die Polizei den offenkundig nicht mehr fahrtüchtigen Mann aus dem Verkehr ziehen.

Wagen kam sogar schon auf Gegenfahrbahn

Laut Polizeiangaben fiel einer aufmerksamen Autofahrerin am Dienstag gegen 13.25 Uhr ein auffällig langsam fahrender PKW auf der Bundesstraße 76 in Schwentinental auf. Die Frau sei dann hinter dem Wagen der Mercedes C-Klasse bis in die Mergenthaler Straße gefolgt. Auch dort sei der Fahrer mit lediglich 25 Kilometern pro Stunde im Kriechtempo unterwegs gewesen. Teilweise sei der Wagen sogar in den Gegenverkehr sowie auf den Gehweg geraten. Auf einem Supermarktparkplatz kam das Fahrzeug schließlich zum Stillstand.

Gültigen Führerschein hatte der Mann auch keinen

Dort habe die Zeugin, die zwischenzeitlich die Polizei über den Polizeiruf 110 verständigt hatte, auf die eintreffenden Kollegen der Polizei Schwentinental bereits gewartet. Bei der anschließenden Kontrolle des 33-jährigen Selenters stellten die Polizeibeamten eine Atemalkoholkonzentration von 3,29 Promille fest.

Das war aber noch nicht alles: Der betrunkene Mann hatte auch keinen gültigen Führerschein. Ein Arzt habe dem Beschuldigten auf der Polizeistation Schwentinental zur Beweissicherung eine Blutprobe entnommen. Die Beamten leiteten gegen den 33-Jährigen nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis ein.