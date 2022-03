Schwentinental sucht Wohnungen für Ukrainer

Schwentinental

Die Stadt Schwentinental sucht nach Wohnungen für die Flüchtlinge aus der Ukraine. „Uns haben schon tolle Angebote erreicht, aber das reicht leider noch nicht“, sagt Martina Hansen von der Stadtverwaltung. Der Kreis verteilt die Flüchtlinge nach einer bestimmten Quote auf die Kommunen. „Die Zahlen ändern sich ständig, aber momentan rechnen wir mit 130 Flüchtlingen“, erklärt Martina Hansen.

Gesucht werden vor allem Unterkünfte, die einen abgeschlossenen Wohnbereich haben. Die Flüchtlinge sollen ihre Privatsphäre haben. „Vielleicht gibt es noch Ferienwohnungen oder andere leerstehende Wohnungen, die wir nutzen könnten“, hofft Hansen. Die Stadt würde für eventuelle Mietkosten aufkommen.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bereits am Dienstag kamen die ersten Flüchtlinge in Schwentinental an. Vier Ukrainer wurden bereits am Dorfplatz im Ortsteil Raisdorf untergebracht. Nach einigen Renovierungsarbeiten stehen dort sechs Wohnungen für insgesamt 20 Ukrainer bereit.

Wer private Unterkünfte zur Verfügung stellen möchte, kann sich bei Jan Skade unter Tel. 04307/811207 oder per E-Mail an jan.skade@stadt-schwentinental.de melden.