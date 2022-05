Schwentinental tritt Aktivregion bei 

Schwentinental

Bisher sei Schwentinental wie ein Wurmfortsatz gewesen, um den sich die Aktivregion Schwentine-Holsteinische Schweiz herumschlängelte, sagte Günter Möller, Regionalmanager der Aktivregion. Das ist nun Geschichte. Schwentinental ist jetzt Mitglied der Aktivregion und kann damit leichter Fördergelder beziehen. „Der Wurmfortsatz ist operiert und eingegliedert“, fügte Bürgermeister Thomas Haß hinzu und lachte.

Die Aktivregion Schwentine-Holsteinische Schweiz ist ein Zusammenschluss von Kommunen, Verbänden, Vereinen, Wirtschafts- und Sozialpartnern sowie Bürgerinnen und Bürgern. Ihr Ziel: die gemeinsame Weiterentwicklung der Region.

Der ländliche Raum soll attraktiv und zukunftsfähig gestaltet werden, erklärte Günter Möller. Der Fokus liege dabei vor allem auf Klimaschutz, Tourismusförderung und der Unterstützung von Sport, Kultur und Gesundheit in den einzelnen Orten.

So unterstützte die Aktivregion beispielsweise den Fitnesspark in Preetz und übernahm 80 Prozent der Kosten. Einen großen Schwerpunkt hatte die Aktivregion in den vergangen Jahren auf die Verbesserung des Wasserwanderwegs Schwentine gesetzt. Entlang der Strecke vom Eutiner See bis zur Flussmündung in die Kieler Förde sind einige neue Einsatzstellen für Boote geschaffen und alte Anlagen modernisiert worden.

Bezahlt werden die Projekte mit EU-Fördergeldern. „Die EU weiß nicht, was hier in der Region gebraucht wird. Die Menschen vor Ort wissen das am besten“, erklärte Günter Möller. Deswegen sei der Verein gegründet worden.

Aktivregion: Preetz und Plön bereits länger Mitglied

42 Gemeinden, zwei Kreise, 30 Verbände und 30 Privatpersonen sind aktuell Mitglied in der Aktivregion, darunter auch Preetz und Plön.

Das Gebiet des Vereins geht vom Stadtrand von Kiel bis fast nach Neumünster, grenzt an den Kreis Segeberg und schließt im Osten den Bungsberg ein. Durch das gesamte Gebiet fließt die Schwentine. „Schon allein deswegen und auch wegen des Namens unserer Stadt müssen wir Mitglied sein“, sagt Thomas Haß.

Das Gebiet der Aktivregion Schwentine-Holsteinische Schweiz umfasst sowohl Teile des Kreises Plön als auch Ostholstein. Quelle: Aktivregion Schwentine-Holsteinische Schweiz

In den vergangenen Jahren war Günter Möller schon drei Mal in Schwentinental, um auf die Aktivregion aufmerksam zu machen. Doch nie waren die Stadtvertreter bereit beizutreten.

Nun der Sinneswandel. Woher er kam, kann Thomas Haß nicht erklären. „Dass sie dagegen waren, war vor meiner Zeit. Ich konnte sie jetzt scheinbar irgendwie davon überzeugen.“ Dem Antrag zum Beitritt wurde in der Stadtvertretersitzung einstimmig zugestimmt.

Die Mitgliedschaft in der Aktivregion Schwentine-Holsteinische Schweiz habe viele Vorteile für die Stadt, so der Bürgermeister. „Die Aktivregion ist ein wunderbares Netzwerk. Als Kommune kommt man nicht immer alleine weiter. Im Netzwerk ist vieles einfacher.“

Schwentinental: Kommt nun der Outdoopark?

Verschiedene Projekte könnten leichter umgesetzt werden. „Wären wir im vergangenen Jahr schon Mitglied gewesen, hätten wir den Outdoorpark für den Klausdorfer Sportverein vielleicht eher realisieren können“, erklärte Thomas Haß. Für den Outdoorpark sollten verschiedene Geräte draußen aufgebaut werden. Doch er scheiterte an den Kosten. 50.000 Euro hätte die Stadt zahlen müssen. Das Projekt wurde gestoppt. „Vielleicht haben wir nun größere Realisierungschancen“, überlegte Thomas Haß.

Thomas Haß hat noch weitere Ideen, was mit den Fördergeldern aus der Aktiv-Region umgesetzt werden könnte. Beispielsweise der Skulpturenpfad, der zwischen den Ortsteilen verläuft, könnte neu gestaltet werden. Die Skulpturen könnten beleuchtet und mit Infotafeln ausgestattet werden, überlegte er. Es sei eine Idee der Bürger und Bürgerinnen gewesen, die im Zuge der Stadtentwicklung entstanden sei.

Auch mehr Gastronomie entlang der Schwentine könnte sich Thomas Haß vorstellen. Doch das seien nur erste Ideen. „Wir wollen erst einmal ankommen in der Aktivregion und uns zurecht finden“, sagt er.