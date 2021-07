Rosenfeld

Ihre Texte handeln von der harten Arbeit auf See und erzählen Geschichten von dem Leben auf den Meeren. Auch in modernen Zeiten hören die Menschen immer noch gern Shantys. Und so kann sich der Shantychor Albatros aus Schwentinental auch nicht über mangelnde Nachfrage nach Auftritten beklagen. Allerdings wird er etwas flügellahm: Es fehlt der Nachwuchs.

Sieben Männer in gestandenem Alter haben sich an diesem Abend im Feuerwehrgerätehaus Rosenfeld (Gemeinde Rastorf) zum Probenabend eingefunden. Die Sänger gruppieren sich um ihren Vorsitzenden Wolfgang Dibbern mit seinem Akkordeon und Peter Moosbrugger mit Gitarre. Den ersten Auftritt nach der Corona-Pause haben sie schon hinter sich: Sie haben eine Gruppe auf der „Wappen von Schleswig“ auf einer Fahrt über die Schlei musikalisch begleitet. Als nächstes steht eine Geburtstagsfeier auf einem Gut bei Eckernförde auf dem Programm.

Gründung als Abteilung der Marinekameradschaft

Der Shantychor war 1982 als Abteilung der Marinekameradschaft Raisdorf (heute ein Ortsteil von Schwentinental) gegründet worden, erzählt Dibbern. „Wir waren schnell 30, 40 Leute.“ 2006 machte sich der Chor selbstständig und fand im Sängerheim in Kroog einen Übungsraum.

„Doch dann wurden wir immer kleiner“, so Dibbern. Die Mitglieder wurden älter, manche wurden krank, andere hörten aus beruflichen Gründen oder wegen Meinungsverschiedenheiten auf. Allein 2018 starben fünf Mitglieder. „Deshalb konnten wir allein aus den Beiträgen den Übungsraum nicht mehr finanzieren.“ Doch trotz der reduzierten Sängerzahl hatten sie immer noch 20 bis 30 Auftritte im Jahr – während der Kieler Woche, bei Feiern oder Fahrten mit der Adler-Reederei zwischen Kiel und Rendsburg.

Die Gruppe fand Ende 2018 eine neue Unterkunft im Feuerwehrgerätehaus Rosenfeld. Ein Glücksfall. Denn durch die Corona-Pandemie seien viele Chören die Übungsräume in Altenheimen oder Schulen weggebrochen, meint Dibbern. „Die Chöre hängen jetzt in der Luft.“ Die Albatrosse aber können sich wieder treffen und üben.

Acht Sänger sind noch übrig

Allerdings schrumpfte die Mitgliederzahl während des Lockdowns weiter, denn mancher wollte nach der langen Pause aus Altersgründen nicht wieder einsteigen. So blieben acht Sänger übrig, die sich nun dringend Nachwuchs wünschen. „Wir wollen unbedingt weitermachen – und das wird uns auch gelingen“, zeigt sich Dibbern optimistisch.

Laut Satzung dürfen allerdings nur Männer eintreten. „Von der Tonhöhe passt das nicht zusammen, wenn da ein oder zwei Frauen mitsingen, das passt nicht zur raueren Tonart eines Shantychors“, erklärt Peter Moosbrugger. Aber eine Frau, die sie auf dem Akkordeon begleiten könnte, würden sie sofort aufnehmen.

Notenkenntnisse sind nicht gefragt

Notenkenntnisse seien übrigens nicht gefragt. „Und hier gibt es kein Vorsingen“, betont Dibbern. Man müsse auch kein guter Sänger sein. „Ein bisschen brummeln kann jeder.“ Gesungen werden übrigens nicht nur Shantys. Zurzeit werden ein paar Volks- und Stimmungslieder einstudiert. Der Vorsitzende hebt auch die gute Gemeinschaft hervor. Jedes Jahr gebe es ein Sommerfest und einen mehrtägigen Ausflug mit den Partnerinnen – natürlich mit Konzerten.

Auch Roland Vollertsen aus Preetz fühlt sich wohl in der Runde. Er habe den Chor das erste Mal auf einer Beerdigung gehört, dann habe ihn jemand angesprochen. „Das Singen ist ein guter Freizeitausgleich zur Arbeit und bringt wirklich Spaß“, betont er. Vollertsen war es dann auch, der seinen Nachbarn Jörg Rönnau überredete. „Ich bin hier das Küken mit 60“, sagt der Preetzer Krimiautor schmunzelnd.

Wer Interesse hat, den Shantychor Albatros zu verstärken, kann sich bei Wolfgang Dibbern unter Tel. 04307/6021 oder Peter Moosbrugger unter Tel. 0431/791564 melden. Weitere Infos gibt es auf der Homepage: www.shantychor-albatros.de