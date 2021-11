Solarpark Stolpe: Bürger und Gemeinde können bald Anteile zeichnen

Stolpe

Im Jahr 2022 können Einwohner und Einwohnerinnen der Gemeinde Stolpe Beteiligungen am geplanten Solarpark erwerben. Seit gut drei Jahren laufen die Planungen für aufgeständerte Sonnenstrompaneele entlang der Autobahn 21. Im Herbst 2018 hatte die Gemeindevertretung einstimmig Aufstellungsbeschlüsse unter anderem für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan und einen Grundsatzbeschluss gefasst – und bereits dort wurde eine Beteiligung der Gemeinde an dem Projekt vereinbart.

Im Februar 2020 wurde im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages mit den Investoren die Gründung einer Betreibergesellschaft in Stolpe vereinbart. Im kommenden Jahr soll die Fotovoltaikanlage auf rund 20 Hektar Fläche zwischen Wankendorfer Straße und Kielerkamper Weg errichtet werden.

Den genauen Baustart können Stephan Johannsen und Julian Merkel, beide Geschäftsführer des Betreiberunternehmens, wegen der aktuellen Preisentwicklung auf dem Solarzellenmarkt noch nicht nennen. Seit einigen Monaten gibt es extreme Lieferengpässe auf dem Weltmarkt. „Im Moment sind die Preise sehr hoch, wir wollen das erste Quartal 2022 noch abwarten“, erklärte Merkel auf der Sitzung des Bau- und Wegeausschusses am Mittwoch.

Solarpark Stolpe: Anteile ab 1500 Euro für Bürger im Gespräch

Merkel und Johannsen stellten mit Bürgermeister Holger Bajorat auch die Beteiligungsmöglichkeiten für Stolper Bürgerinnen und Bürger sowie der Gemeinde selbst vor. Der „Solarpark Bürger und Gemeinde Stolpe“ bezieht sich auf die südlichste der drei Teilflächen und umfasst ziemlich genau ein Drittel der Gesamtfläche. Als Anlagesumme sind rund 450 000 Euro vorgesehen. Davon will die Gemeinde zwischen 60 000 und 100 000 Euro selbst übernehmen.

Stephan Johannsen (links) und Julian Merkel stellten den aktuellen Planungsstand des Solarparks vor. Quelle: Sven Tietgen

Dieser Gemeindeanteil muss bei der Kommunalaufsicht angemeldet werden, erläuterte Bürgermeister Holger Bajorat. Die übrige Summe steht für Stolper Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung. Im Gespräch sind Anteile zwischen 1500 Euro und 25 000 Euro. „Wir wollen hier keine Großinvestoren haben“, betonte Bajorat.

Solarpark in Stolpe könnte Rendite von fünf Prozent möglich machen

Von der Bundesnetzagentur hat der Solarpark den Zuschlag mit 4,98 Cent pro Kilowattstunde bekommen. Nach Angaben der Betreiber ermöglicht dieser Zuschlag eine solide Wirtschaftlichkeit. „Wir gehen bei konservativer Berechnung von einer Rendite von jährlich fünf Prozent aus“, sagte Johannsen. Vor der für das zweite Quartal geplanten Ausgabe muss ein Wirtschaftsprüfer einen sogenannten BaFin-Prospekt erstellen. Sobald dieser vorliegt, ist eine Info-Veranstaltung geplant.

In Schillsdorf hat die Gemeindevertretung am Mittwoch mit einem Aufstellungsbeschluss das Bauleitverfahren für ihr Solarparkprojekt gestartet. Im Ortsteil Busdorf soll eine Fläche von gut 30 Hektar mit Sonnenkollektoren bestückt werden. In Ruhwinkel stehen auf der Gemeindevertretersitzung am Montag, 13. Dezember, zwei Solarparkprojekte zur Diskussion.

Wertpapierangebote: Nur mit Prospekt Der Begriff BaFin ist eine Abkürzung und steht für die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Wertpapiere und Vermögensanlagen in Deutschland dürfen ohne einen BaFin-Prospekt nicht öffentlich angeboten werden. Die BaFin verfügt auf ihrer Internetseite über eine Datenbank aller bei ihr hinterlegten Prospekte.

Im vergangenen Jahr wurde erstmals eine rund 13 Hektar große Ackerfläche im Ortsteil Bokhorn als möglicher Standort vorgestellt. Im Gespräch ist weiterhin ein Areal von rund 40 Hektar entlang der A21. Aktuell wartet die Gemeinde noch auf eine Stellungnahme der Landesplanung.