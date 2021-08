Lütjenburg/Grebin

Die Vollsperrung der B 430 zwischen Grebiner Kreuz und Lütjenburg führt zu Behinderungen, die man bis Jahresende in Kauf nehmen muss. Die Bürgermeister der anliegenden Gemeinden sorgen sich um ihre kleinen Gemeindestraßen, über die viele Autofahrer ausweichen. Beispiele für Kollateralschäden nach Vollsperrungen gibt es reichlich.

Dannaus Bürgermeister Roland Feichtner sorgt sich um den Schaarweg. An den Straßenrändern sind schon deutliche Schäden zu sehen. Den Reifenspuren nach zu urteilen, nutzten auch größere Lkw die schmale Verbindung zwischen Rantzau und Dannau.

Spurplattenweg in Dannau jetzt Einbahnstraße

Dem hat Feichtner einen Riegel vorgeschoben. Auf dem teilweise historischen Weg gilt nun Tempo 30 und eine Begrenzung auf Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen. Mit solchen Verboten will er auch andere Wege schützen. Die Verbindung zwischen Dannau und Kühren, und den Spurplattenweg zwischen Engelau und Dannau.

Weil bei letzterem kein Ausweichen möglich ist, wandelte das Ordnungsamt den Weg zu einer Einbahnstraße. Autofahrer dürfen nur noch in Richtung Engelau fahren, aber nicht mehr in Richtung Dannau. Feichtner hat an dieser Stelle selbst beobachtet, wie auswärtige Autofahrer eifrig den Weg nutzen, der hauptsächlich für den landwirtschaftlichen Verkehr gedacht ist.

„Der Schaarweg sieht schon ziemlich schlecht aus“

Tempo 30 und Tonnagebegrenzung: Diese Strategie verfolgt auch Rantzau. In der Gemeinde verlaufen kleine Wege parallel zur Bundesstraße. „Der Schaarweg nach Dannau sieht schon ziemlich schlecht aus“, urteilt Bürgermeister Olaf Wenndorf. Normalerweise würde man die Schlaglöcher dort im Herbst stopfen. Nicht so dieses Jahr: „Das wirkt wie eine Verkehrsberuhigung.“

Er stellt immer wieder fest, dass die Bürger die Vollsperrung als eine Art schweren Eingriff in ihre Freiheitsrechte sehen, weil die Umwege mehr Zeit kosten. Wenndorf rät zur Gelassenheit: „Jeder kann ein bisschen früher aufstehen.“ Aus eigener Erfahrung weiß er, dass es sich nur um wenige Minuten handelt, die man zusätzlich einplanen muss.

Die Straße zwischen der B 430 Höhe Rathjensdorf und der B 202 in Selent nutzen viele Ortskundige als Umleitung, obwohl offiziell eine andere Strecke ausgewiesen wird. „Die Straße ist deutlich stärker frequentiert“, sagt Muchelns Bürgermeister Wolfgang Junge. Er hätte gerne eine Tempobegrenzung auf 30 Stundenkilometer gesehen. Einen gemeinsamen Antrag mit Selent und Lebrade lehnte der Landesbetrieb Straßenbau aber ab. Begründung laut Junge: Es ist keine offizielle Umleitungsstrecke.

Bürger stellen Bobby-Cars an die Straße in Mucheln

Auch die Bürger in Mucheln reagieren auf den zusätzlichen Straßenverkehr. Einige haben Bobby-Cars an den Straßenrand gestellt, um damit zu signalisieren: Hier spielen Kinder. Fahrt bitte langsam.

In Lebrade sind die Lebrader Teiche ein Engpass. Der Verkehr fließt über einen schmalen Damm mit enger Fahrspur. Bürgermeister Jörg Prüß sind noch keine Probleme zu Ohren gekommen. „Man kann nicht verhindern, dass Ortskundige hier durchfahren.“ Andere Straßen im Ort sind von der Vollsperrung nicht betroffen.

Lesen Sie auch Sanierung der B 430 beginnt – Vollsperrung

Auch in Grebin ist die Situation noch entspannt. Die Bürger können über das Grebiner Kreuz, das nicht gesperrt wird nach Plön oder Kiel fahren. Auf den kleinen landwirtschaftlich geprägten Wegen in Richtung Sasel, Sieversdorf oder Neukirchen blieb es bisher relativ ruhig. „Bis jetzt hat es noch keine Probleme geben.“ Bei der Straße über Breitenstein müsste die Gemeinde aber über Begrenzungen für Tempo und Gewicht nachdenken, falls zu viele Fahrzeuge hier durch wollen.

Die Sorgen der Bürgermeister sind nicht unbegründet. 2019 musste die Bundesstraße 202 zwischen Selent und Bellin voll gesperrt werden, weil der Landesbetrieb auf zwei Kilometer Länge die Straße erneuerte. Die Folge: Viele Pkw-Fahrer nutzen Schleichwege und fuhren die Banketten kaputt. Der Kreis Plön übernahm freiwillig die Schäden in Höhe von rund 40.000 Euro.

Ähnliche Erfahrung machte die Gemeinde Helmstorf im Frühjahr. Als die Zufahrt nach Lütjenburg über die B 430 gesperrt wurde, nutzten Autofahrer einen Feldweg über Gut Helmstorf. Auch hier waren die Schäden beträchtlich.