Die Sporthalle am Schiffsthal in Plön wird für einige Fledermäuse zur Todesfalle. Sie kriechen durch Ritzen in die Halle und fliegen umher, finden aber nicht mehr heraus. Ein Fledermaus-Experte berät die Stadt, was zu tun ist. Das Problem ist, die winzigen Schlupflöcher in dem großen Gebäude zu finden.