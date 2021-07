Schellhorn

Die Schule in Schellhorn hat eine jahrhundertealte Geschichte. Im Jahr 1817 beginnt die Chronik, die jetzt in einer zweiten Auflage erscheint und damit das Geschehen rund um die Einrichtung um fünf weitere Jahre bis 2019 fortführt. Dazu kommen viele Fotos, sodass das Buch 200 Seiten mehr als die Erstausgabe hat.

Wann genau die Schule in Schellhorn gegründet wird, ist unbekannt. Doch in den Jahren vor 1817 werden die Schülerinnen und Schüler in einer kleinen Stube unterrichtet. In jenem Jahr wird der Schuhmachergeselle Voß aus Löptin als Lehrer eingestellt. 1920 entsteht der Neubau der Schule in Schellhorn am heutigen Standort.

Erste Chronik über Schule in Schellhorn endete 2014

Wie der Unterricht früher ablief, wer die Lehrer waren, wie es in der Kriegs- und Nachkriegszeit aussah  – all das wird auf 298 Seiten geschildert. Die von Detlev Karsten und Manfred Börner erarbeitete Chronik mit 98 Seiten endete zunächst 2014.

In den vergangenen Jahren haben die Spurensucher in Schellhorn unter der Leitung von Monika Gärtner aber weiter daran gearbeitet. „Viele haben damals bei der Erstausgabe gesagt, dass ihnen mehr Bilder fehlen“, erzählt Monika Gärtner bei einem Treffen der Gruppe. Also haben sie reichlich Fotos gesammelt, sodass die zweite Auflage, die jetzt bis 2019 geht, wesentlich dicker ausfällt.

Lesen Sie auch Schulen im Amt Preetz-Land: Mehr Geld für die Grundschulen

Gerne hätten sie unter die zahlreichen Fotos von den Klassen auch die Namen der Kinder geschrieben. „Aber das durften wir nicht wegen der Datenschutzverordnung“, bedauert Monika Gärtner. Und so müsse man zusammen mit alten Freunden klären: Wer war das noch?

Zu sehen sind auch alte Zeitungsausschnitte, Aufsätze, Lieder, Schulprotokolle und historische Quartalslisten mit den Namen der Schüler und Eltern sowie viele Fotos von Veranstaltungen.

Oblaten kleben neben den Sprüchen

Neu hinzugekommen sind außerdem Ausschnitte aus Poesiealben. Ingrid Runge hat an diesem Nachmittag das Büchlein ihrer Mutter Käthe Möbitz geb. Donath dabei.

Die Schülerinnen und Schüler von 1924 haben oft Oblaten neben ihre Eintragung geklebt (links). Knapp 50 Jahre später gab es Zeichnungen. Quelle: Silke Rönnau

1924 haben viele ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler etwas eingetragen, darunter der spätere Bürgermeister Johannes Donath, Gastwirt Claus Scheel, Busunternehmer Paul Lembke und Herta Frahm vom gleichnamigen Geschäft. Meistens sind es nur Sprüche, zur Verzierung wurde ab und zu eine Oblate eingeklebt.

Zum Vergleich hat Rita Stuhr ein Poesiealbum ihres Sohnes Thomas aus den Jahren 1972/73 zum Treffen der Spurensucher Schellhorn mitgebracht. Neben den Sprüchen und lieben Grüßen haben die Schülerinnen und Schüler von damals auch liebevoll gezeichnet.

Schulleiterin Sabine Chantry, die im vergangenen Jahr an die Schule Schellhorn gekommen war, wolle ab jetzt die Chronik weiterführen, berichtet Monika Gärtner. „Das ist viel Arbeit.“ Für die zweite Auflage sammelt sie erst einmal Bestellungen. „Sobald ich 100 zusammen habe, kostet die Chronik nur 15 Euro.“

Spurensucher Schellhorn wollen weitere Straßen erkunden

Nachdem das Projekt beendet ist, wollen sich die Spurensucher wieder den Straßennamen widmen, mit denen sie sich seit 2013 beschäftigen. In Schellhorn fehlen ihnen nur noch Scharstorfer Weg, Scharseekamp, Buchenkamp und Kohlkoppelredder. „Danach geht’s weiter nach Sophienhof, Freudenholm und Scharstorf“, kündigt Monika Gärtner an.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sie bedauert, dass im vergangenen Jahr das Gemeindefest wegen der Corona-Pandemie ausgefallen war, denn dort präsentieren sie sonst in einer Ausstellung ihre Ergebnisse und nehmen noch weitere Fotos und Geschichten aus alten Zeiten entgegen.

Wer eine Schulchronik bestellen möchte oder etwas zur Geschichte der Straßen in Schellhorn beitragen will, kann sich bei Monika Gärtner unter Tel. 0179/5066071 melden.