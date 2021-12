Probsteierhagen

Was haben Filz und Leder mit einer Orgel am Hut? Und was genau misst eigentlich eine Windwaage? Um den Aufbau und die Funktion eines der größten Musikinstrumente verständlich zu erklären, braucht es mehr als klangvolle Töne von der Kirchenempore.

In einem Orgelkoffer verbergen sich sämtliche Geheimnisse rund um den Orgelbau, die sich anschaulich präsentieren lassen. Die St. Katharinen-Kirche in Probsteierhagen hat jetzt als einzige im Kirchenkreis Plön-Segeberg so einen Koffer, der wenig mit Urlaubsreisen gemeinsam hat. Wenn er geöffnet wird, geht es auf eine dezidierte Klangreise.

Roman Mario Reichel ist leidenschaftlicher Kirchenmusiker. Normalerweise sitzt er hoch oben an der historischen Barockorgel in der St. Katharinen-Kirche und zieht dort die Register, während er zusätzlich Manuale und das Pedalspiel quasi blind bedient. „Zwei Hände und zwei Füße gleichzeitig zu koordinieren, das ist schon eine Herausforderung“, sagt er. Roman Reichel ist fasziniert von dem anspruchsvollen Instrument, das in der Instrumentalkunde häufig „wie ein Stiefkind“ behandelt werde. Deswegen bietet er regelmäßig Orgelführungen an.

Filz, Pergament und Leder zum Anfassen

Um den technischen Aufbau verständlicher erklären zu können, bringt Roman Reichel zukünftig einen vom Förderverein finanzierten, neuen Orgelkoffer mit zu diesen Veranstaltungen in der St. Katharinen-Kirche. Den kann er aufklappen und Anschauungsmaterial wie Filz, Pergament oder verschiedene Lederarten zum Anfassen hervorzaubern. „Filze werden bei der Abfederung von Tasten eingesetzt, Pergament und Leder braucht man, um einen Blasebalg herzustellen“, erklärt Reichel.

Orgeln wie die historische Barockorgel in der St. Katharinen-Kirche sind für die Organisten Gabriele Schenkel (Preetz) und Roman Reichel (Probsteierhagen) faszinierende Instrumente, die einen Platz in der ersten Reihe der Instrumentalkunde verdienen. Quelle: Nadine Schättler

Doch der Orgelkoffer kann noch viel mehr. Er beinhaltet auch einen klingenden Teil, der aus mehreren Prinzipalpfeifen, Zungenpfeifen und gedackten Holzpfeifen besteht. „Bei einer großen Orgel, die viel Platz hat, wird alles verwendet“, informiert der Kirchenmusiker. In der Orgelmusik sei es nicht anders als bei einem Maler, der eine große Farbpalette mit sehr feinen Nuancen hat. „Auf den ersten Blick scheint es keinen Unterschied zu geben.“ Aber den gibt es.

Windwaage misst den Druck auf das Balgsystem

Alle diese Pfeifen kann Roman Reichel in seinem Orgelkoffer an einem Blasebalg anbringen und über eine Tastatur Töne anspielen. Dabei entsteht, wie bei jedem Orgelspiel, Wind. Also Luft, die unter Druck steht und die man messen kann. Dazu hat Roman Reichel in seinem Koffer eine Windwaage, mit der er das Prinzip anschaulich darstellen kann. Aber wozu braucht man das? „Eine Windwaage misst, wie hoch der Winddruck ist, der benötigt wird, um ein Balgsystem in Bewegung zu bringen.“

Jeder Laie erkennt sofort, wie komplex eine Orgel aufgebaut ist. „Es gibt kein komplizierteres Instrument“, so Reichel. Für den Organisten ist es das größte technische Wunderwerk, das der Mensch je erfunden hat. Ein eigener Kosmos. Vielfältig und mit spieltechnischer Komplexität. Wenn er zukünftig am Ende der Orgelführung seinen Koffer zuklappt, wird er noch einmal auf die große Empore in der St. Katharinen-Kirche steigen und spielen. Das macht er sonst auch. „Dann sind die Menschen immer angerührt und unheimlich erfüllt. Zu recht“, sagt er.

Führungen mit dem Orgelkoffer soll es in der kommenden Sommersaison in der St. Katharinen-Kirche regelmäßig geben. Sie sind laut Reichel auch für Familien und Schulklassen etwa im Rahmen des Musikunterrichts geeignet. Auf Wunsch können individuelle Führungen für Gruppen ab zehn Personen gebucht werden. Anfragen nimmt Roman Reichel unter Tel. 04348/9592838 entgegen.