Russland hat die Ukraine angegriffen. Die Nachrichten über Kriegshandlungen mitten in Europa überschlagen sich. Allerorten finden Solidaritätsbekundungen mit den Ukrainern statt. Die Stadt Plön reagiert mit einer Friedensdemo am Sonntag, 27. Februar, um 18 Uhr auf dem Marktplatz.

Von Anja Rüstmann