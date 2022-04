Corona hat auch den Menschen in Plön zwei Jahre lang einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das Stadtbuchtfest ist 2020 und 2021 ausgefallen. Jetzt soll wieder durchgestartet werden – am, im und auf dem Wasser, mit Musik, Drachenbootrennen, Segeltouren, SUP, Gastro, viel Unterhaltung, Spiel und Spaß.