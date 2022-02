Plön

Mit viel Grün will die Stadt Bronze, Silber und am liebsten Gold holen. Plön zielt auf das Label „Stadtgrün naturnah“. 2019 hatte sich Preetz bereits beworben und wurde 2020 als eine von nur drei Kommunen bundesweit mit dem Label Stadtgrün in Gold ausgezeichnet. 2021 bekam Eckernförde Gold.

Das Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ will mit dem Label kommunales Engagement zur Förderung der biologischen Vielfalt im innerstädtischen Bereich auszeichnen. Seit Januar 2020 ist Plön Mitglied, im Oktober 2021 ist für die Stadt das Labelverfahren gestartet worden.

Zuerst ist die Bestandserfassung an der Reihe

„Momentan wird eine umfangreiche Bestandserfassung durchgeführt“, heißt es aus dem Rathaus. Daten aus den Bereichen der städtischen Grünflächenunterhaltung wie Rasen-, Gehölz und Baumpflege, Umgang mit Dünge- und Pflanzenschutzmitteln und allgemeine Artenschutzmaßnahmen werden erhoben.

Eine Lokale Arbeitsgruppe ist eingerichtet, in ihr arbeiten Vertreter der Fraktionen aus der Ratsversammlung mit, vom Nabu und dem Naturpark und Mitarbeiter des Rathauses. Dorit Dahmke, ehrenamtliche Umweltbeauftragte der Stadt, und der Kinder- und Jugendrat und die Initiative Schönes Plön sind auch dabei.

Im Mai bekommt Plön Besuch vom Bündnis KommBio. Gemeinsam wird dann ein Grünflächenentwicklungskonzept erarbeitet. Und dabei sind nicht nur die städtischen Flächen im Fokus. Die Stadt will zwar mit gutem Beispiel vorangehen, aber auch Grundstücksbesitzer und Unternehmen ermutigen, die Pflege und Gestaltung ihrer Flächen zu überdenken. „Bei vielen Rasenflächen kann man schon durch das Reduzieren der Anzahl der Schnitte viel bewirken oder das Grün einfach mal wachsen lassen“, ist der Tipp aus dem Rathaus, um mehr Vielfalt Platz zu schaffen – für blühende und für fliegende Arten.

Es gibt aber auch längerfristige Visionen. Dazu zählen zum Beispiel die Renaturierung des Stadtwäldchens, Plön als „Essbare Stadt“, Wildblumen als Straßenbegleitgrün, Entsiegelung von Flächen, Dach- und Fassadenbegrünungen, Wettbewerbe für die Bürgerinnen und Bürger zu Naturgärten, Empfehlungen für die Pflege und Gestaltung von naturnahen Gärten, ökologische Stadtführungen, Artenschutzmaßnahmen an öffentlichen Gebäuden, die Reduktion der Lichtverschmutzung und viele andere mehr. Insgesamt ist eine Sammlung von über 70 Vorschlägen in der Arbeitsgruppe zusammen getragen worden. Viel Grün, das Plön Edelmetall einbringen soll.