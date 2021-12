Die Stadtwerke Lütjenburg bereiten die Übernahme des Wasserwerks in Blekendorf vor. Das Unternehmen setzt im kommenden Jahr seine Kanalsanierung in Hohwacht fort. Auf dem Gelände des Klärwerks in Lütjenburg ist etwas Besonderes geplant. Die Spitzen der Stadtwerke geben einen Ausblick auf 2022.