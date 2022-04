Plön/Eutin

2592 Arbeitslose sind zum Ende des Monats März im Kreis Plön gezählt worden. Damit ist die Zahl erneut deutlich gegenüber dem Vorjahreswert gesunken – um 517 oder 16,6 Prozent. Noch vor einem Monat gab es 144 arbeitslose Frauen und Männer. Die aktuelle Arbeitslosenquote liegt im Kreis Plön bei 3,9 Prozent und damit 0,8 Prozentpunkte unter dem Wert von März 2021.

Der Kreis Plön hat im März mit dieser Quote gemeinsam mit dem Kreis Rendsburg-Eckernförde die zweitniedrigste Arbeitslosenquote in Schleswig-Holstein. „Spitzenreiter“ ist in dieser „Disziplin“ der Kreis Stormarn mit einer Arbeitslosenquote von 3,3 Prozent. „Der positive Trend auf dem Arbeitsmarkt im Kreis Plön setzt sich auch zum Ende des ersten Quartals 2022 fort“, sagte Petra Eylander, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Kiel bei der Analyse der neuesten Daten zum Arbeitsmarkt.

Einstellungen in grünen und Außenberufen

„Saisonale Effekte schlagen aktuell auf dem Arbeitsmarkt durch und sorgen für einen erfreulich niedrigen Stand der Arbeitslosigkeit in diesem März. Insbesondere das bevorstehende Ostergeschäft in den tourismusnahen Branchen aber auch Einstellungen in grünen und Außenberufen sind die aktuellen Treiber für die günstige Entwicklung am Arbeitsmarkt“, so Eylander. Viele Betriebe haben zudem „ihre eingearbeiteten Fachkräfte im Winter weiterbeschäftigt oder das Instrument der Kurzarbeit genutzt, um diese zu halten“.

„Mit nunmehr 2592 registrierten arbeitslosen Frauen und Männern haben wir den niedrigsten Stand der Arbeitslosigkeit in einem März seit mindestens Mitte der 1980er Jahre zu verzeichnen. Die Arbeitslosenquote sinkt erstmals in diesem Jahr mit aktuell 3,9 Prozent wieder unter die 4-Prozent- Marke“, berichtet Petra Eylander. Mit Blick auf die weitere Entwicklung des Arbeitsmarktes sagte sie: „Der Arbeitsmarkt zeigt sich noch stabil. Die Risiken, die sich durch Einflussfaktoren wie den Krieg in der Ukraine, Energiekosten aber auch Rohstoff- und Lieferengpässe in den nächsten Wochen und Monaten für die lokale Wirtschaft ergeben werden, sind allerdings schwer einschätzbar“.

Die Agentur für Arbeit werde den Betrieben auch in den kommenden Monaten mit der Zahlung von Kurzarbeitergeld helfen. Gerade erst in dieser Woche wurden die Sonderregelungen zur Kurzarbeit bis zum 30. Juni verlängert. In Hinblick auf die möglicherweise zunehmende Anzahl von ukrainischen Flüchtlingen, die in den nächsten Wochen einen Arbeitsplatz suchen, sagte die Agentur-Chefin: „Für die geflohenen Menschen steht jetzt vor allem Schutz und Sicherheit in Vordergrund. Wenn es jedoch um die Arbeitssuche geht, stehen wir mit unseren Angeboten zur Verfügung und sind vorbereitet“.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist im Kreis Plön ungebrochen. Die aktuell gemeldete Anzahl von 193 sozialversicherungspflichtigen Stellen liegt nicht nur deutlich über dem Vorjahreswert von März 2021 von 126, sondern auch über den Werten der Vor-Corona-Jahre im März 2020 und im März 2019. „Offenbar gibt es neben der nun bald beginnenden Ostersaison in den Tourismuszentren des Kreises auch in einigen Betrieben einen Nachholbedarf bei der Einstellung von Fachkräften nach der Pandemie“, so die Agentur-Chefin.

Im März lag der Schwerpunkt der Stellenmeldungen im Kreis Plön im Gastgewerbe, bei den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen, im Gesundheits- und Sozialwesen sowie dem Handel.

Die Frühjahrsbelebung wirkt sich auch auf den Arbeitsmarkt im Kreis Ostholstein aus. Hier wurden im März 5056 Arbeitslose gemeldet. Die Arbeitslosenquote beträgt nun 4,8 Prozent, vor einem Jahr waren es 6 Prozent. Im Bereich der Geschäftsstelle Eutin und Umgebung sind 2202 Frauen und Männer arbeitslos, auch hier liegt die Quote bei 4,8 Prozent.