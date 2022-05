Plön

Was gibt es Schöneres als ein unerwartetes Flohmarktschnäppchen? Der Auftakt in die Freiluftsaison gestaltete sich in Plön wettertechnisch ideal. Doch statt der erwarteten 150 bis 200 privaten Flohmarktbeschicker zählte die Tourist-Info als Veranstalter nur etwa 100 Stände. Trotzdem schoben sich gegen Mittag die Schnäppchenjäger Bauch an Rücken durch die Massen. Gab es wegen der vielen Sachspenden in die Ukraine überhaupt genug zum Feilschen und Stöbern?

Nach zwei flohmarktfreien Jahren kehrte der Plöner Flohmarkt auf dem Marktplatz zur Normalität zurück. Der Besucherandrang war groß. Der Flohmarkt zog sich ein wenig die Straße Markt hinunter und verlief sich. Auf dem Marktplatz vor der Nikolaikirche gab es eine Freifläche ohne Stände. Die sei in früheren Jahren immer gefüllt gewesen, berichtete Babette Otto von der Tourist-Info.

Plöner Flohmarkt mit weniger Ständen

Sie hätten mit mehr Flohmarktständen nach der Coronapause gerechnet, das Wetter aus Sonne und Wolken sei ideal. Woran das mangelnde Interesse liege, konnte Babette Otto nicht sagen. Dass die große Spendenbereitschaft für die Ukraine für leere Keller und Dachböden gesorgt hat, war nur eine Vermutung.

„Wir haben für die Ukraine gespendet“, erzählt Palma Egei. Das seien Kleidung, Spielzeug und Schlafsäcke gewesen. Trotzdem hatte die Plönerin volle Kisten, mit denen sie zum ersten Mal auf dem Flohmarkt stand. „Die Ukraine brauchte Wintersachen, jetzt verkaufe ich die Sommerkleidung meiner Kinder.“

Der Auftakt in die Freiluftsaison der Flohmärkte startete in Plön mit weniger Ständen als vor Corona, der Besucherandrang war jedoch umso größer. Quelle: Signe Hoppe

Martin Kunze ist zu Beginn des Krieges persönlich an die ukrainische Grenze gefahren. Neben Medikamenten habe er Decken, Schlafsäcke, warme Jacken und Kinderautositze hingebracht. Der Tisch von Kunze und seiner Schwester Silvia Göggelmann war gefüllt mit Kinderkleidung, Gesellschaftsspielen und Haushaltsdosen. Einen Kindersitz hätten sie nicht mitbekommen – der soll nun auf dem Flohmarkt verkauft werden.

Die Geschwister dachten, nach Corona dürsteten die Menschen nach Outdoor-Flohmärkten. „Aber jetzt werden überall viele Flohmärkte organisiert“, mutmaßte Kunze über die Gründe für die geringere Zahl an Flohmarktständen.

Start in die Flohmarkt-Freiluftsaison

Hände tragen Taschen voller Schnäppchen nach Hause: Bilderrahmen, Schmuck, Rollschuhe, Playmobilfiguren, Dekoartikel, eine Lederjacke. An den typischen Flohmarktsachen herrschte kein Mangel. Auch Kleidung türmte sich auf den Tischen wie bei Jutta Reiber. Die Plönerin hatte all ihre ausrangierten Wintersachen in die Ukraine gegeben – jetzt verkaufte sie Sommersachen. Wintersachen wolle kaum jemand haben. So würde das gut passen.

Der Flohmarktstand von Christine Voss aus Preetz war ebenfalls gut bestückt mit Kleidung, stapelweise Hosen und Blusen auf Bügeln. Die meisten Sachen für den Flohmarkt hätte sie auf dem Dachboden „verschanzt“, da würde sie nicht ohne Weiteres rankommen. Nur was schnell griffbereit war, wie Winterjacken und Winterstiefel, hätte Voss damals als Ukrainespende herausgesucht.

Bei Flohmarktgängerin Voss, die zweimal im Jahr auch selbst verkauft, hat sich in der flohmarktfreien Zeit eine Menge angestaut. Daher war sie froh, dass es jetzt wieder losgeht mit der Freiluftsaison der Flohmärkte im Kreis Plön.