Startschuss für Baugebiet in Heikendorf: Das plant der Investor

Heikendorf

Die Nachfrage von Interessenten für das geplante Baugebiet am Heikendorfer Schulredder mit acht Mehrfamilienhäusern ist trotz der Kritik, die es in der Vergangenheit besonders von Anwohnern gegeben hat, offensichtlich groß. Mehr als 500 Anfragen verzeichnet Investor Bernd Hoffmeister von der Firma Kieler Stadthaus.

Jetzt können sich die Bewerber freuen: Die Gemeindevertretung in Heikendorf gab nach zehn Jahren Planungszeit am Donnerstagabend die finale Zustimmung zu dem Projekt, das nach Angaben des Investors unter ökologischen Aspekten zügig realisiert werden soll.

Gärtnerei zieht auf ein Nachbargrundstück

Schon in den nächsten Tagen werde es im Schulredder zur Sache gehen. Auf einem Nachbargrundstück zur Gärtnerei Grams, die im Zuge des Projektes umziehen wird, soll nach Auskunft von Bernd Hoffmeister der Abriss eines alten Häuschens beginnen. „Wir kappen gerade die Leitungen“, berichtet er.

Die Gärtnerei Grams soll auf einem Nachbargrundstück im Schulredder neu gebaut werden. Quelle: Nadine Schättler

Auf diesem Grundstück werde sich die neue Gärtnerei mit einer integrierten Wohnung ansiedeln. „Während wir den Blumenladen bauen, beginnen wir bereits mit der Erschließung des Baugebiets“, erklärt Hoffmeister. Das werde vermutlich ab Ende März geschehen. Der Bauantrag für das Projekt „Gärtnerkoppel“ soll noch in diesem Monat rausgehen.

Dann hofft der Investor, dass die Erschließung durch die Kieler Firma Heinrich Karstens bis zum Jahresende fertig sein wird, sodass Anfang 2023 der Hochbau beginnen kann. Geplant sind auf dem rund einen Hektar großen, ehemaligen Gärtnereigrundstück am Schulredder acht Mehrfamilienhäuser mit jeweils etwa acht modernen Eigentums- und Mietwohnungen unterschiedlicher Größe.

Alle Wohnungen sollen barrierefrei erreichbar und teilweise rollstuhlgerecht s ein. Laut Investor verfügen sie über Terrassen und Balkone mit Sonnenausrichtung, moderne Einbauküchen, Video-Sprechstellen, Breitbandkabel und Einbruchschutz. Zudem werden alle Bewohner einen Stellplatz in einer Tiefgarage haben, den sie über Aufzüge erreichen können. Das neue Wohngebiet umfasst außerdem Besucherstellplätze und mehr als 20 öffentliche Parkplätze.

Auf der Grünfläche zwischen Friedhof (rechts) und der Bebauung am Wiesenkamp (links) werden acht neue Mehrfamilienhäuser entstehen. Quelle: Nadine Schättler

„Wir bauen ein ökologisches, schönes Projekt in einem der beliebtesten Wohnorte im Kieler Umland“, sagt Hoffmeister. Ökologisch bedeutet in diesem Fall die Einhaltung des besonders energiesparenden KfW-40-Standards mit Hilfe eines Blockheizkraftwerks, das in einem großen Kellerraum eines Hauses an der Straße von den Gemeindewerken Heikendorf mit Biogas betrieben werden soll.

Außerdem erhalten alle Häuser ein Gründach, Stromladestationen gehören zum Konzept, und für den Straßenbelag wird Sickerpflaster mit offenporigen Steinen verwendet. Eine Zisterne fängt das Regenwasser zur Pflege der Grünanlagen auf. „Aufwendige Außenanlagen mit zahlreichen Bäumen und einer Obstbaumwiese sind ein weiterer Beitrag zum Klimaschutz“, so Hoffmeister.

Als Ausgleich für die Flächeninanspruchnahme finanziere die Kieler Stadthaus zudem die Aufwertung einer großen, stillgelegten Ackerfläche am Haffkamper Weg in Heikendorf zu Wald und unterstütze den Bau von Kindertagesstätten mit über 120 000 Euro. Das Gesamtvolumen für das Bauprojekt beläuft sich nach Angaben des Investors auf etwa 25 bis 30 Millionen Euro.

40 Prozent der Wohnungen für Heikendorfer

40 Prozent aller Wohnungen sollen in den ersten drei Monaten für Heikendorfer reserviert sein. Die drei oberen Wohnhäuser am Schulredder will Hoffmeister blockweise an einen Kapitalanleger für die Vermietung verkaufen, in den übrigen Häusern sind Eigentumswohnungen mit Kaufpreisen von etwa 5000 bis 6000 Euro pro Quadratmeter geplant. „Da drunter geht es gar nicht mehr, weil alles teurer geworden ist“, so Hoffmeister.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch der Investor ist sich sicher, dass seine Wohnungen schnell verkauft sind. Nicht nur wegen der guten Lage an der Kieler Förde, sondern auch, weil er mit kaufkräftigen Kunden rechnet. „Heikendorf ist kein armes Dorf. Die Leute haben Geld, das Interesse ist riesengroß.“ Vor Anfragen – ganz besonders aus Heikendorf – könne er sich bisher kaum retten.